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СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций - РИА Новости, 22.02.2023
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СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций
СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций - РИА Новости, 22.02.2023
СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций
Венгрия выступала против предложения Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения богатейших людей РФ, а также настаивала на РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:41
2023-02-22T09:16
в мире
венгрия
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
польша
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Венгрия выступала против предложения Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения богатейших людей РФ, а также настаивала на исключении четырех человек из уже существующего санкционного списка, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов."Страны Балтии и Польша хотят, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших людей РФ, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии", - говорится в сообщении издания.Как сообщается, согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на "ведущих бизнесменов, работающих в России". Однако, согласно попавшему в распоряжение издания предложения, Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят расширить это определение, включив в него "ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду".По данным Politico, ЕС на фоне ситуации на Украине уже ввел санкции в отношении более чем 1,4 тысячи физлиц, связанных с РФ, многие из них - российские предприниматели. Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, в следующий пакет санкций могут быть включены еще 96 человек.Как отмечается, включение членов семей предпринимателей и связанных с ними лиц "позволило бы подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать их прямое участие" в конфликте на Украине или "их действия в экономических интересах РФ"."Тем не менее, на встрече во вторник, на которой послы ЕС обсуждали следующий раунд санкций, Венгрия выступила против таких планов", - приводит издание слова дипломатов.По их данным, Венгрия также настаивала на исключении четырех человек из уже существующего санкционного списка. Их имена не называются.Как отмечает Politico, этот вопрос "разжигает напряженность" и, вероятно, станет предметом очередных жарких дебатов во время встречи послов ЕС в среду."В ходе этой встречи они обсудят не только новый пакет санкций против России, но и так называемую пролонгацию более 1400 имен, уже включенных в список, чтобы они оставались под санкциями" - говорится в сообщении.Как отмечается, Венгрия хочет использовать встречу как рычаг давления, чтобы исключить конкретных четырех человек из списка, прежде чем согласится на продление действующих ограничительных мер."Если Венгрия заблокирует продление санкций и откажется идти на компромисс, все более 1,4 тысячи человек будут исключены из списка", - предупредили дипломаты.
https://ria.ru/20230222/vengriya-1853583386.html
https://ria.ru/20230220/kitay-1853213127.html
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в мире, венгрия, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, польша
В мире, Венгрия, Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Польша
08:41 22.02.2023 (обновлено: 09:16 22.02.2023)
 
СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций

Politico: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций против России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Венгрия выступала против предложения Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения богатейших людей РФ, а также настаивала на исключении четырех человек из уже существующего санкционного списка, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Страны Балтии и Польша хотят, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших людей РФ, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии", - говорится в сообщении издания.
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Как сообщается, согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на "ведущих бизнесменов, работающих в России". Однако, согласно попавшему в распоряжение издания предложения, Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят расширить это определение, включив в него "ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду".
По данным Politico, ЕС на фоне ситуации на Украине уже ввел санкции в отношении более чем 1,4 тысячи физлиц, связанных с РФ, многие из них - российские предприниматели. Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, в следующий пакет санкций могут быть включены еще 96 человек.
Как отмечается, включение членов семей предпринимателей и связанных с ними лиц "позволило бы подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать их прямое участие" в конфликте на Украине или "их действия в экономических интересах РФ".
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"Тем не менее, на встрече во вторник, на которой послы ЕС обсуждали следующий раунд санкций, Венгрия выступила против таких планов", - приводит издание слова дипломатов.
По их данным, Венгрия также настаивала на исключении четырех человек из уже существующего санкционного списка. Их имена не называются.
Как отмечает Politico, этот вопрос "разжигает напряженность" и, вероятно, станет предметом очередных жарких дебатов во время встречи послов ЕС в среду.
"В ходе этой встречи они обсудят не только новый пакет санкций против России, но и так называемую пролонгацию более 1400 имен, уже включенных в список, чтобы они оставались под санкциями" - говорится в сообщении.
Как отмечается, Венгрия хочет использовать встречу как рычаг давления, чтобы исключить конкретных четырех человек из списка, прежде чем согласится на продление действующих ограничительных мер.
"Если Венгрия заблокирует продление санкций и откажется идти на компромисс, все более 1,4 тысячи человек будут исключены из списка", - предупредили дипломаты.
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