https://ria.ru/20230222/saakashvili-1853716377.html

Врач рассказала о состоянии Саакашвили

Врач рассказала о состоянии Саакашвили - РИА Новости, 22.02.2023

Врач рассказала о состоянии Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который приходит лечение в тбилисской клинике после длительной голодовки, имеет тенденцию к... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:50

2023-02-22T13:50

2023-02-22T13:50

в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 22 фев - РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который приходит лечение в тбилисской клинике после длительной голодовки, имеет тенденцию к осложнению из-за его отказа полноценно питаться, заявила в среду на пресс-конференции лечащий врач Тамара Даварашвили. "Состояние больного на сегодняшний день - тенденция к ухудшению, так как масса тела остается очень низкой. К 20 февраля вес 67 килограммов 200 граммов, индекс массы тела 18,2. Он очень слаб. Пациент в основном лежит в постели, у него болят конечности, его это сильно мучает, мы ему всячески помогаем, но боль все равно остается. Самое досадное, что питание остается несбалансированным... Рвота и тошнота наблюдались очень редко, но несбалансированное питание нам сильно мешает", - сказала врач. По ее словам, медперсонал постоянно объясняет пациенту важность правильного питания для улучшения здоровья. Она отметила, что Саакашвили до октября принимал пищу, которая "не была идеальной энергетически, но разнообразной". "Больной не в том состоянии, чтобы мы могли либо начать парентеральное питание, либо поставить ему капельницу. Больной в здравом уме, свободно идет на контакт, что нам остается делать? С октября месяца его состояние начало ухудшаться, он похудел", - сказала Даварашвили. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике, но суд отказал адвокатам в этом ходатайстве. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230220/gruziya-1853187527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, михаил саакашвили