https://ria.ru/20230222/rumyniya-1853842194.html
Москва ответит на приостановку властями Румынии работы Русского дома
Москва ответит на приостановку властями Румынии работы Русского дома - РИА Новости, 22.02.2023
Москва ответит на приостановку властями Румынии работы Русского дома
Российская сторона ответит на решение властей Румынии приостановить работу "Русского дома" в Бухаресте, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:59
2023-02-22T17:59
2023-02-22T18:21
москва
румыния
бухарест
в мире
россия
мария захарова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская сторона ответит на решение властей Румынии приостановить работу "Русского дома" в Бухаресте, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решение румынских властей о приостановке деятельности российского центра науки и культуры в Бухаресте, мягко говоря, разочаровывает, хотя на фоне плотно охватившей ЕС антироссийской истерики назвать это неким сюрпризом, конечно же, нельзя", - сказала она на брифинге, указав на прозрачный характер работы российского центра."Демарш Бухареста, конечно, не останется без ответа", - добавила Захарова.Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов сообщил РИА Новости, что Россотрудничество и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Дома в Румынии.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853826981.html
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москва, румыния, бухарест, в мире, россия, мария захарова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Москва, Румыния, Бухарест, В мире, Россия, Мария Захарова, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
17:59 22.02.2023 (обновлено: 18:21 22.02.2023)
Москва ответит на приостановку властями Румынии работы Русского дома
Захарова: Москва ответит на приостановку властями Румынии работы Русского дома в Бухаресте