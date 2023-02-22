https://ria.ru/20230222/rumyniya-1853842194.html

Москва ответит на приостановку властями Румынии работы Русского дома

Москва ответит на приостановку властями Румынии работы Русского дома - РИА Новости, 22.02.2023

Москва ответит на приостановку властями Румынии работы Русского дома

Российская сторона ответит на решение властей Румынии приостановить работу "Русского дома" в Бухаресте, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:59

2023-02-22T17:59

2023-02-22T18:21

москва

румыния

бухарест

в мире

россия

мария захарова

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская сторона ответит на решение властей Румынии приостановить работу "Русского дома" в Бухаресте, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решение румынских властей о приостановке деятельности российского центра науки и культуры в Бухаресте, мягко говоря, разочаровывает, хотя на фоне плотно охватившей ЕС антироссийской истерики назвать это неким сюрпризом, конечно же, нельзя", - сказала она на брифинге, указав на прозрачный характер работы российского центра."Демарш Бухареста, конечно, не останется без ответа", - добавила Захарова.Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов сообщил РИА Новости, что Россотрудничество и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Дома в Румынии.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853826981.html

москва

румыния

бухарест

россия

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москва, румыния, бухарест, в мире, россия, мария захарова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)