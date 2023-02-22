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Рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину, заявила эксперт - РИА Новости, 22.02.2023
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Рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину, заявила эксперт
Рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину, заявила эксперт - РИА Новости, 22.02.2023
Рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину, заявила эксперт
Необычное рукопожатие члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным показывает уважение китайского политика и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:02
2023-02-22T16:02
ван и (политик)
владимир путин
татьяна баранова
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необычное рукопожатие члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным показывает уважение китайского политика и его желание продолжать коммуникацию в позитивном ключе, считает член Национальной ассоциации специалистов по протоколу Татьяна Баранова. Ранее Ван И прибыл на встречу с Путиным и пожал Путину руку, придержав второй его локоть. "Для азиатской деловой культуры, если мы говорим про Корею, Китай - вот в ту сторону двигаемся - рукопожатие, в котором вторая рука принимает участие, и вообще в принципе любая передача каких-либо предметов - будь то визитная карточка, например, с участием именно двух рук имеют гораздо более уважительное значение, нежели если бы это делалось одной рукой", - рассказала Баранова РИА Новости. Она добавила, что по ее мнению, тот способ рукопожатия, который использует Ван И - "признак уважения к своему партнеру, расположения к нему", а также "невербальная демонстрация продолжать коммуникацию в самом позитивном ключе".
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ван и (политик), владимир путин, татьяна баранова, в мире, россия, китай
Ван И (политик), Владимир Путин, Татьяна Баранова, В мире, Россия, Китай
16:02 22.02.2023
 
Рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину, заявила эксперт

Эксперт по протоколу: необычное рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необычное рукопожатие члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным показывает уважение китайского политика и его желание продолжать коммуникацию в позитивном ключе, считает член Национальной ассоциации специалистов по протоколу Татьяна Баранова.
Ранее Ван И прибыл на встречу с Путиным и пожал Путину руку, придержав второй его локоть.
"Для азиатской деловой культуры, если мы говорим про Корею, Китай - вот в ту сторону двигаемся - рукопожатие, в котором вторая рука принимает участие, и вообще в принципе любая передача каких-либо предметов - будь то визитная карточка, например, с участием именно двух рук имеют гораздо более уважительное значение, нежели если бы это делалось одной рукой", - рассказала Баранова РИА Новости.
Она добавила, что по ее мнению, тот способ рукопожатия, который использует Ван И - "признак уважения к своему партнеру, расположения к нему", а также "невербальная демонстрация продолжать коммуникацию в самом позитивном ключе".
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Ван И (политик)Владимир ПутинТатьяна БарановаВ миреРоссияКитай
 
 
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