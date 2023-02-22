https://ria.ru/20230222/rukopozhatie-1853772510.html

Рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину, заявила эксперт

Рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину, заявила эксперт - РИА Новости, 22.02.2023

Рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину, заявила эксперт

Необычное рукопожатие члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным показывает уважение китайского политика и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:02

2023-02-22T16:02

2023-02-22T16:02

ван и (политик)

владимир путин

татьяна баранова

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необычное рукопожатие члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным показывает уважение китайского политика и его желание продолжать коммуникацию в позитивном ключе, считает член Национальной ассоциации специалистов по протоколу Татьяна Баранова. Ранее Ван И прибыл на встречу с Путиным и пожал Путину руку, придержав второй его локоть. "Для азиатской деловой культуры, если мы говорим про Корею, Китай - вот в ту сторону двигаемся - рукопожатие, в котором вторая рука принимает участие, и вообще в принципе любая передача каких-либо предметов - будь то визитная карточка, например, с участием именно двух рук имеют гораздо более уважительное значение, нежели если бы это делалось одной рукой", - рассказала Баранова РИА Новости. Она добавила, что по ее мнению, тот способ рукопожатия, который использует Ван И - "признак уважения к своему партнеру, расположения к нему", а также "невербальная демонстрация продолжать коммуникацию в самом позитивном ключе".

https://ria.ru/20230222/putin-1853744370.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ван и (политик), владимир путин, татьяна баранова, в мире, россия, китай