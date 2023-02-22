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В ЛНР установили судьбу украинских солдат, которых разыскивают родственники - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/rozysk-1853895590.html
В ЛНР установили судьбу украинских солдат, которых разыскивают родственники
В ЛНР установили судьбу украинских солдат, которых разыскивают родственники - РИА Новости, 22.02.2023
В ЛНР установили судьбу украинских солдат, которых разыскивают родственники
Установлена судьба девяти украинских солдат, которых разыскивают родственники, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:39
2023-02-22T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
виктория сердюкова
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 фев – РИА Новости. Установлена судьба девяти украинских солдат, которых разыскивают родственники, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. Ранее она заявила РИА Новости, что на горячую линию уполномоченного по правам человека поступило около 700 обращений от родственников пропавших без вести украинских военнослужащих. По словам омбудсмена, после проверки было установлено, что только 144 украинских военнослужащих содержатся на территории ЛНР. "Установлена судьба еще 9 военнослужащих ВСУ, чьи родственники обратились к нам", - сообщила Сердюкова.
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в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова, Вооруженные силы Украины
22:39 22.02.2023
 
В ЛНР установили судьбу украинских солдат, которых разыскивают родственники

Сердюкова: в ЛНР установили судьбу девятерых солдат ВСУ, которых разыскивают родственники

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 фев – РИА Новости. Установлена судьба девяти украинских солдат, которых разыскивают родственники, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Ранее она заявила РИА Новости, что на горячую линию уполномоченного по правам человека поступило около 700 обращений от родственников пропавших без вести украинских военнослужащих. По словам омбудсмена, после проверки было установлено, что только 144 украинских военнослужащих содержатся на территории ЛНР.
"Установлена судьба еще 9 военнослужащих ВСУ, чьи родственники обратились к нам", - сообщила Сердюкова.
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