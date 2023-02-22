https://ria.ru/20230222/rotatsiya-1853629979.html

В МИД прокомментировали ротацию представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

В МИД прокомментировали ротацию представителей МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 22.02.2023

В МИД прокомментировали ротацию представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призывает департамент ООН не блокировать, а способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:31

2023-02-22T10:31

2023-02-22T11:53

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва призывает департамент ООН не блокировать, а способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глубокую озабоченность вызывает ситуация с ротацией представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пребывающих на постоянной основе на Запорожской АЭС с сентября 2022 года", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Отмечается, что в период с 7 по 18 февраля Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС."Новые даты назначались за два-три дня, хотя обеспечение гарантированного безопасного заезда международных экспертов требовало значительное время для комплексной подготовки с нашей стороны. Никакой уточняющей информации о причинах изменения маршрута следования миссии не предоставлялось", - добавлено в комментарии.При этом Захарова отметила, что если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то Россия будет считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии Агентства на ЗАЭС."Это играет на руку киевскому режиму, что подтверждается провокационным заявлением МИД Украины от 19 февраля о том, что якобы именно Россия блокирует проведение ротации", - поясняется в комментарии.Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в складывающихся обстоятельствах необходимо, чтобы Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности не блокировал, а способствовал проведению ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС и нормальному осуществлению ими своих полномочий."Никаких препятствий для этого с российской стороны не было и быть не может. Продолжение мониторинговой миссии МАГАТЭ в полной мере отвечает интересам России, Агентства и всего международного сообщества", - заключается в сообщении.Захарова также отметила, что в течение уже длительного времени Москва тесно и слаженно работает с секретариатом МАГАТЭ над стабилизацией обстановки вокруг станции."Плановая замена находящихся на ЗАЭС специалистов МАГАТЭ должна была состояться 7 февраля. В связи с этим со стороны Минобороны России были предоставлены требуемые гарантии безопасности при передвижении экспертов Агентства и сопровождающих их лиц из числа сотрудников Секретариата ООН с объекта и на объект через линию соприкосновения с украинской стороны, осуществлены мероприятия, необходимые для обеспечения пересечения линии соприкосновения", - рассказала она.По словам дипломата, представители Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности предложили перенести проведение ротации на 10 февраля. Российская сторона, приняв данную информацию к сведению, вновь нотой подтвердила готовность осуществить весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и сопровождению заезда международной миссии в обозначенные сроки."Однако накануне указанной даты Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности вновь сообщил о переносе сроков и стал выдвигать дополнительные требования о необходимости разминирования территорий в районе линии соприкосновения и изменении маршрута следования. Минобороны России в очередной раз в письменной форме гарантировало безопасный заезд миссии по уже апробированному и неоднократно использовавшемуся маршруту, однако в запланированную дату – 18 февраля – ротация не состоялась и была отложена ооновцами на неопределённое время, о чем российская сторона была уведомлена, причем опять без объяснения причин", - объяснила представитель МИД РФ.Захарова добавила, что предложенный ооновцами альтернативный маршрут является небезопасным и передвижение по нему было сопряжено с серьезными рисками для жизни и здоровья сотрудников международной организации."Минобороны России в своей ноте Департаменту ООН по вопросам охраны и безопасности от 18 февраля выразило своё непонимание и крайнюю тревогу занятой данным департаментом позицией, препятствующей пребыванию специалистов МАГАТЭ на станции. Было подчёркнуто, что российская сторона осуществляет контроль над ситуацией и считает, что Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности не обладает достоверной информацией о реальном состоянии дел в районе линии соприкосновения и по пути передвижения конвоя", - подчеркнула она.Отмечается, что была также в очередной раз обозначена готовность России предоставить все возможные гарантии, включая дополнительные меры медицинского сопровождения, при осуществлении ротации в течение двух-трех дней после 25 февраля при прохождении конвоя через пункт пропуска "Васильевка", который является наиболее безопасным маршрутом и продолжает функционировать в штатном режиме."Подчёркнуто также, что наилучшие условия безопасности заезда на ЗАЭС можно обеспечить при следовании на данный объект с российской территории без пересечения линии соприкосновения", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230220/magate-1853042053.html

https://ria.ru/20230210/zaes-1851039705.html

https://ria.ru/20230214/aes-1851984936.html

https://ria.ru/20230219/zaes-1852979694.html

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Екатерина Зайцева

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