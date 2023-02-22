https://ria.ru/20230222/rossiya-1853829141.html
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 22.02.2023
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, не терпят вмешательства и не приемлют угроз, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:31
2023-02-22T17:31
2023-02-22T17:57
китай
россия
в мире
москва
владимир путин
ван и (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, не терпят вмешательства и не приемлют угроз, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия никогда не были направлены против третьих сторон, они не терпят вмешательства третьих сторон и тем более не приемлют угроз от третьих сторон", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.
https://ria.ru/20230221/stoltenberg-1853473959.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11833ac89029c1e2a3d45a9224523e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, москва, владимир путин, ван и (политик)
Китай, Россия, В мире, Москва, Владимир Путин, Ван И (политик)
17:31 22.02.2023 (обновлено: 17:57 22.02.2023)
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Ван И: отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не приемлют угроз