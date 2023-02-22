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Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 22.02.2023
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Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 22.02.2023
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, не терпят вмешательства и не приемлют угроз, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:31
2023-02-22T17:57
китай
россия
в мире
москва
владимир путин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, не терпят вмешательства и не приемлют угроз, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия никогда не были направлены против третьих сторон, они не терпят вмешательства третьих сторон и тем более не приемлют угроз от третьих сторон", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.
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китай, россия, в мире, москва, владимир путин, ван и (политик)
Китай, Россия, В мире, Москва, Владимир Путин, Ван И (политик)
17:31 22.02.2023 (обновлено: 17:57 22.02.2023)
 
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И

Ван И: отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не приемлют угроз

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, не терпят вмешательства и не приемлют угроз, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия никогда не были направлены против третьих сторон, они не терпят вмешательства третьих сторон и тем более не приемлют угроз от третьих сторон", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 16:01
Столтенберг опасается, что Китай окажет России "летальную" помощь
 
КитайРоссияВ миреМоскваВладимир ПутинВан И (политик)
 
 
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