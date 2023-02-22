https://ria.ru/20230222/rossiya-1853829141.html

Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И

Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 22.02.2023

Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил Ван И

Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, не терпят вмешательства и не приемлют угроз, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:31

2023-02-22T17:31

2023-02-22T17:57

китай

россия

в мире

москва

владимир путин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, не терпят вмешательства и не приемлют угроз, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия никогда не были направлены против третьих сторон, они не терпят вмешательства третьих сторон и тем более не приемлют угроз от третьих сторон", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.

https://ria.ru/20230221/stoltenberg-1853473959.html

китай

россия

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китай, россия, в мире, москва, владимир путин, ван и (политик)