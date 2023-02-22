https://ria.ru/20230222/rossiya-1853622324.html
"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину
"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину - РИА Новости, 22.02.2023
"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину
Несмотря на заверения Запада, Украина уже проиграла в борьбе с Россией, заявил в беседе с изданием Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:06
2023-02-22T10:06
2023-02-22T10:27
украина
россия
польша
скотт риттер
нато
оон
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Несмотря на заверения Запада, Украина уже проиграла в борьбе с Россией, заявил в беседе с изданием Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер."Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена", — сказал он.По мнению Риттера, Киев, полагающийся в боевых действиях в основном на артиллерию, истощит запасы к лету, но у НАТО уже не будет возможности их восполнить.Аналитик отметил, что и Польша, призывающая к увеличению поставок оружия на Украину, только начинает осознавать, что победы не будет."Россия, на которую Польша указывает пальцем и высмеивает, скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль", — заключил эксперт.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853089373.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, польша, скотт риттер, нато, оон
Украина, Россия, Польша, Скотт Риттер, НАТО, ООН, Специальная военная операция на Украине
10:06 22.02.2023 (обновлено: 10:27 22.02.2023)
"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину
Американский разведчик Риттер заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Несмотря на заверения Запада, Украина уже проиграла в борьбе с Россией, заявил в беседе с изданием Mysl Polska
американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.
"Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена", — сказал он.
По мнению Риттера, Киев, полагающийся в боевых действиях в основном на артиллерию, истощит запасы к лету, но у НАТО уже не будет возможности их восполнить.
Аналитик отметил, что и Польша, призывающая к увеличению поставок оружия на Украину, только начинает осознавать, что победы не будет.
"Россия, на которую Польша указывает пальцем и высмеивает, скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль", — заключил эксперт.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.