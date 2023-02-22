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"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/rossiya-1853622324.html
"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину
"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину - РИА Новости, 22.02.2023
"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину
Несмотря на заверения Запада, Украина уже проиграла в борьбе с Россией, заявил в беседе с изданием Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:06
2023-02-22T10:27
украина
россия
польша
скотт риттер
нато
оон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Несмотря на заверения Запада, Украина уже проиграла в борьбе с Россией, заявил в беседе с изданием Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер."Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена", — сказал он.По мнению Риттера, Киев, полагающийся в боевых действиях в основном на артиллерию, истощит запасы к лету, но у НАТО уже не будет возможности их восполнить.Аналитик отметил, что и Польша, призывающая к увеличению поставок оружия на Украину, только начинает осознавать, что победы не будет."Россия, на которую Польша указывает пальцем и высмеивает, скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль", — заключил эксперт.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853089373.html
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украина, россия, польша, скотт риттер, нато, оон
Украина, Россия, Польша, Скотт Риттер, НАТО, ООН, Специальная военная операция на Украине
10:06 22.02.2023 (обновлено: 10:27 22.02.2023)
 
"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину

Американский разведчик Риттер заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Несмотря на заверения Запада, Украина уже проиграла в борьбе с Россией, заявил в беседе с изданием Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.
"Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена", — сказал он.
По мнению Риттера, Киев, полагающийся в боевых действиях в основном на артиллерию, истощит запасы к лету, но у НАТО уже не будет возможности их восполнить.
Аналитик отметил, что и Польша, призывающая к увеличению поставок оружия на Украину, только начинает осознавать, что победы не будет.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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"Россия, на которую Польша указывает пальцем и высмеивает, скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль", — заключил эксперт.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 10:59Специальная военная операция на Украине
СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаСкотт РиттерНАТОООН
 
 
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