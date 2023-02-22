https://ria.ru/20230222/rossiya-1853622324.html

"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину

"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину - РИА Новости, 22.02.2023

"Все кончено". Американский разведчик рассказал, что ждет Украину

Несмотря на заверения Запада, Украина уже проиграла в борьбе с Россией, заявил в беседе с изданием Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:06

2023-02-22T10:06

2023-02-22T10:27

украина

россия

польша

скотт риттер

нато

оон

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Несмотря на заверения Запада, Украина уже проиграла в борьбе с Россией, заявил в беседе с изданием Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер."Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена", — сказал он.По мнению Риттера, Киев, полагающийся в боевых действиях в основном на артиллерию, истощит запасы к лету, но у НАТО уже не будет возможности их восполнить.Аналитик отметил, что и Польша, призывающая к увеличению поставок оружия на Украину, только начинает осознавать, что победы не будет."Россия, на которую Польша указывает пальцем и высмеивает, скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль", — заключил эксперт.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853089373.html

украина

россия

польша

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украина, россия, польша, скотт риттер, нато, оон