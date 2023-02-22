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Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют - РИА Новости, 22.02.2023
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Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют
Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют - РИА Новости, 22.02.2023
Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют
Голосование по проекту резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке" на этой неделе не планируется,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:56
2023-02-22T19:56
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
оон
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке" на этой неделе не планируется, сообщил журналистам источник во всемирной организации. "Голосование по резолюции на этой неделе не планируется. Ведется работа над текстом", - сказал он
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россия, северный поток, авария на "северных потоках", оон
Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", ООН
19:56 22.02.2023
 
Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют

Голосование по резолюции России по "Северному потоку" не планируют на эту неделю

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке" на этой неделе не планируется, сообщил журналистам источник во всемирной организации.
"Голосование по резолюции на этой неделе не планируется. Ведется работа над текстом", - сказал он
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 18:05
МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках"
 
РоссияСеверный потокАвария на "Северных потоках"ООН
 
 
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