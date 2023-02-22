https://ria.ru/20230222/rezolyutsiya-1853874684.html
Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют
Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют - РИА Новости, 22.02.2023
Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют
Голосование по проекту резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке" на этой неделе не планируется,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:56
2023-02-22T19:56
2023-02-22T19:56
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
оон
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке" на этой неделе не планируется, сообщил журналистам источник во всемирной организации. "Голосование по резолюции на этой неделе не планируется. Ведется работа над текстом", - сказал он
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россия, северный поток, авария на "северных потоках", оон
Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", ООН
Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют
Голосование по резолюции России по "Северному потоку" не планируют на эту неделю