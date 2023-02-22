https://ria.ru/20230222/rezolyutsiya-1853874684.html

Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют

Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют - РИА Новости, 22.02.2023

Источник: голосование по резолюции по "Северному потоку" пока не планируют

Голосование по проекту резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке" на этой неделе не планируется,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:56

2023-02-22T19:56

2023-02-22T19:56

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

оон

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ООН, 22 фев - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке" на этой неделе не планируется, сообщил журналистам источник во всемирной организации. "Голосование по резолюции на этой неделе не планируется. Ведется работа над текстом", - сказал он

https://ria.ru/20230222/rassledovanie-1853845278.html

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россия, северный поток, авария на "северных потоках", оон