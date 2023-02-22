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Луценко: Вологодчина заняла первое место в СЗФО по ремонту автодорог - РИА Новости, 22.02.2023
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Вологодская область
https://ria.ru/20230222/remont-1853797976.html
Луценко: Вологодчина заняла первое место в СЗФО по ремонту автодорог
Луценко: Вологодчина заняла первое место в СЗФО по ремонту автодорог - РИА Новости, 22.02.2023
Луценко: Вологодчина заняла первое место в СЗФО по ремонту автодорог
Вологодская область по итогам 2019-2022 годов заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое место в целом по стране по объему ремонта... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:41
2023-02-22T16:41
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 22 фев – РИА Новости. Вологодская область по итогам 2019-2022 годов заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое место в целом по стране по объему ремонта автомобильных дорог в рамках нацпроекта, сообщил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.Он принял участие в 18-й сессии Заксобрания, на которой в рамках "Правительственного часа" обсуждались состояние и перспектив региональной дорожной сети.Как отмечалось на заседании, в 2022 году на Вологодчине было отремонтировано 328 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". За счет субсидии из областного дорожного фонда приведено в порядок более 150 километров дорог местного значения. Почти 40% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям, что выше планового показателя."По итогам последних четырех лет Вологодская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое место в целом по стране по объему ремонта автомобильных дорог в рамках нацпроекта. Более того, по итогам соцопросов 66% жителей региона удовлетворены состоянием дорог, по этому показателю мы в десятке лучших. Эти значения демонстрируют, насколько велик масштаб работы, которая ведется по улучшению состояния дорожной сети. Особо радует, что наши граждане замечают изменения, хотя еще недавно тема дорог была одной из самых болезненных", - приводит пресс-служба Заксобрания слова Луценко.Как отмечается в сообщении, наиболее значимым объектом дорожной сети, сданным в прошлом году, стал Архангельский мост в Череповце. Его общая стоимость превысила 19 миллиардов рублей. Не менее важный проект реализуется в Вологде – здесь по поручению президента создается малое транспортное кольцо, связующим звеном которого станет улица Поэта Александра Романова. В конце текущего года улица должна быть сдана в эксплуатацию.В 2023 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 249 километров на 56 участках региональных трасс. Также в период 2022-2024 годов запланирован ремонт 36 мостов по всей области. На эти цели заложено 5,3 миллиарда рублей.
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области
16:41 22.02.2023
 

Луценко: Вологодчина заняла первое место в СЗФО по ремонту автодорог

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 22 фев – РИА Новости. Вологодская область по итогам 2019-2022 годов заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое место в целом по стране по объему ремонта автомобильных дорог в рамках нацпроекта, сообщил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.
Он принял участие в 18-й сессии Заксобрания, на которой в рамках "Правительственного часа" обсуждались состояние и перспектив региональной дорожной сети.
Как отмечалось на заседании, в 2022 году на Вологодчине было отремонтировано 328 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". За счет субсидии из областного дорожного фонда приведено в порядок более 150 километров дорог местного значения. Почти 40% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям, что выше планового показателя.
"По итогам последних четырех лет Вологодская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое место в целом по стране по объему ремонта автомобильных дорог в рамках нацпроекта. Более того, по итогам соцопросов 66% жителей региона удовлетворены состоянием дорог, по этому показателю мы в десятке лучших. Эти значения демонстрируют, насколько велик масштаб работы, которая ведется по улучшению состояния дорожной сети. Особо радует, что наши граждане замечают изменения, хотя еще недавно тема дорог была одной из самых болезненных", - приводит пресс-служба Заксобрания слова Луценко.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября 2022, 12:23Вологодская область
Вологодская область получит на ремонт дорог 63 миллиарда рублей
Как отмечается в сообщении, наиболее значимым объектом дорожной сети, сданным в прошлом году, стал Архангельский мост в Череповце. Его общая стоимость превысила 19 миллиардов рублей. Не менее важный проект реализуется в Вологде – здесь по поручению президента создается малое транспортное кольцо, связующим звеном которого станет улица Поэта Александра Романова. В конце текущего года улица должна быть сдана в эксплуатацию.
В 2023 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 249 километров на 56 участках региональных трасс. Также в период 2022-2024 годов запланирован ремонт 36 мостов по всей области. На эти цели заложено 5,3 миллиарда рублей.
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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