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Глава КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации западных разведслужб - РИА Новости, 22.02.2023
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Глава КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации западных разведслужб
Глава КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации западных разведслужб - РИА Новости, 22.02.2023
Глава КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации западных разведслужб
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против республики, идет работа по РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:17
2023-02-22T15:39
в мире
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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против республики, идет работа по их проникновению в силовые структуры и госаппарат. "КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Республики Беларусь. Основной акцент - вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата", - приводит агентство Белта слова Тертеля. Он отметил, что "с учетом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз". "К слову сказать, с начала года КГБ задержано более 10 предателей", - сказал Тертель.Глава КГБ также не исключил попыткок дестабилизировать обстановку в стране в период электоральных кампаний в 2024-2025 годах."Наши противники планируют дальнейшие меры по дестабилизации ситуации в стране на фоне тех событий, которые происходят у нас на юге (на Украине – ред.), на фоне других локальных конфликтов на постсоветском пространстве, других частях мира. Планы их распространяются на период 2024-2025 годов. Здесь весь контекст связан с устремлением их к нашим органам власти и управления, к совершению акций, направленных на подрыв стабильности в стране", - сказал он.Тертель отметил, что об этих угрозах КГБ докладывает главе государства, предлагает выработку "конкретных мер, направленных, во-первых, на профилактику этих угроз, во-вторых, - на реальное создание механизмов воздействия". "В этом плане были отработаны и внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность КГБ", - добавил он.
https://ria.ru/20230119/vmeshatelstvo-1846003307.html
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
15:17 22.02.2023 (обновлено: 15:39 22.02.2023)
 
Глава КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации западных разведслужб

Глава КГБ Белоруссии Тертель отметил резкую активизацию разведслужб коллективного Запада

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против республики, идет работа по их проникновению в силовые структуры и госаппарат.
"КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Республики Беларусь. Основной акцент - вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата", - приводит агентство Белта слова Тертеля.
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Он отметил, что "с учетом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз". "К слову сказать, с начала года КГБ задержано более 10 предателей", - сказал Тертель.
Глава КГБ также не исключил попыткок дестабилизировать обстановку в стране в период электоральных кампаний в 2024-2025 годах.
"Наши противники планируют дальнейшие меры по дестабилизации ситуации в стране на фоне тех событий, которые происходят у нас на юге (на Украине – ред.), на фоне других локальных конфликтов на постсоветском пространстве, других частях мира. Планы их распространяются на период 2024-2025 годов. Здесь весь контекст связан с устремлением их к нашим органам власти и управления, к совершению акций, направленных на подрыв стабильности в стране", - сказал он.
Тертель отметил, что об этих угрозах КГБ докладывает главе государства, предлагает выработку "конкретных мер, направленных, во-первых, на профилактику этих угроз, во-вторых, - на реальное создание механизмов воздействия". "В этом плане были отработаны и внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность КГБ", - добавил он.
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