МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках"
Захарова: Запад пытается замести следы в расследовании теракта на "Северных потоках"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад пытается замести следы в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обсуждение теракта на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" состоялось во вторник в Совбезе ООН. Комментируя заседание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ходе обсуждения теракта в СБ ООН удалось привлечь внимание к необходимости прозрачного и тщательного расследования.
"У западных стран случилась истерика, как это обычно с ними бывает. Трудность заключалась в том, что было очень сложно негативно отзываться о наработках российской резолюции, в которой содержались, например, призывы к международному расследованию терактов... под эгидой генсека ООН", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, теракт на газопроводах противоречит энергетической и экологической безопасности, что должно было вызвать у либералов "истерику" в отношении незамедлительного международного расследования.
"Им было тяжело, но аргументы они пытались придумать хоть какие-то. А нету аргументов... Дело в том, что, как всегда, они просто пытаются замести следы, вот и все", - подчеркнула Захарова.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.