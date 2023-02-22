https://ria.ru/20230222/rassledovanie-1853845278.html

МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках"

МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.02.2023

МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках"

Запад пытается замести следы в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:05

2023-02-22T18:05

2023-02-22T18:05

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад пытается замести следы в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обсуждение теракта на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" состоялось во вторник в Совбезе ООН. Комментируя заседание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ходе обсуждения теракта в СБ ООН удалось привлечь внимание к необходимости прозрачного и тщательного расследования. "У западных стран случилась истерика, как это обычно с ними бывает. Трудность заключалась в том, что было очень сложно негативно отзываться о наработках российской резолюции, в которой содержались, например, призывы к международному расследованию терактов... под эгидой генсека ООН", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, теракт на газопроводах противоречит энергетической и экологической безопасности, что должно было вызвать у либералов "истерику" в отношении незамедлительного международного расследования. Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230222/potok-1853748538.html

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