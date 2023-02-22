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МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.02.2023
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МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках"
МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.02.2023
МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках"
Запад пытается замести следы в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:05
2023-02-22T18:05
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мария захарова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад пытается замести следы в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обсуждение теракта на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" состоялось во вторник в Совбезе ООН. Комментируя заседание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ходе обсуждения теракта в СБ ООН удалось привлечь внимание к необходимости прозрачного и тщательного расследования. "У западных стран случилась истерика, как это обычно с ними бывает. Трудность заключалась в том, что было очень сложно негативно отзываться о наработках российской резолюции, в которой содержались, например, призывы к международному расследованию терактов... под эгидой генсека ООН", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, теракт на газопроводах противоречит энергетической и экологической безопасности, что должно было вызвать у либералов "истерику" в отношении незамедлительного международного расследования. Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
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в мире, россия, европа, германия, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Европа, Германия, Мария Захарова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
18:05 22.02.2023
 
МИД: Запад заметает следы в расследовании теракта на "Северных потоках"

Захарова: Запад пытается замести следы в расследовании теракта на "Северных потоках"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад пытается замести следы в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обсуждение теракта на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" состоялось во вторник в Совбезе ООН. Комментируя заседание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ходе обсуждения теракта в СБ ООН удалось привлечь внимание к необходимости прозрачного и тщательного расследования.
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"У западных стран случилась истерика, как это обычно с ними бывает. Трудность заключалась в том, что было очень сложно негативно отзываться о наработках российской резолюции, в которой содержались, например, призывы к международному расследованию терактов... под эгидой генсека ООН", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, теракт на газопроводах противоречит энергетической и экологической безопасности, что должно было вызвать у либералов "истерику" в отношении незамедлительного международного расследования.
"Им было тяжело, но аргументы они пытались придумать хоть какие-то. А нету аргументов... Дело в том, что, как всегда, они просто пытаются замести следы, вот и все", - подчеркнула Захарова.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
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В миреРоссияЕвропаГерманияМария ЗахароваВладимир ПутинДмитрий ПесковООНГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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