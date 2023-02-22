https://ria.ru/20230222/raketa-1853751250.html

В Австралии испытали ракету большой дальности

В Австралии испытали ракету большой дальности - РИА Новости, 22.02.2023

В Австралии испытали ракету большой дальности

Австралийская компания Black Sky Aerospace (BSA) успешно испытала прототип ракеты большой дальности с платформы кузова немецкого грузовика Mercedes Benz Unimog, РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:15

2023-02-22T15:15

2023-02-22T15:42

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Австралийская компания Black Sky Aerospace (BSA) успешно испытала прототип ракеты большой дальности с платформы кузова немецкого грузовика Mercedes Benz Unimog, сообщил в среду сайт австралийского военного журнала ADM. По его данным, учебная ракета "Циклон" (Cyclone) TM229, диаметром 229 миллиметров и длиной 3,7 метра была произведена в самой Австралии и приспособлена для запуска с армейского грузовика. Испытательный пуск был произведен на полигоне Black Sky в юго-западной части штата Квинсленд. Журнал приводит слова главы BSA Блейка Николика о том, что компания "разрабатывает, оптимизирует и доводит до совершенства возможности выполнения плана правительства по созданию управляемых ракет и боеприпасов в местных условиях". "Что касается первого пуска, то он касается проверки системы, дизайна ракеты, и мы смогли собрать ценные данные для будущих пусков", - сказал Николик. По его словам, это большой прогресс в развитии австралийских "ракет с большим экспортным потенциалом". Как отмечает ADM, учебная ракета создана для получения опыта пуска более усовершенствованных и дорогих ракет, чтобы обучаемые смогли на практике повысить квалификацию со значительно меньшими затратами. В последние годы Австралия принимает беспрецедентные усилия по милитаризации на фоне поддержки курса США на противостояние с Китаем. В ближайшее время в Австралии ожидают объявления деталей сделки в рамках партнерства AUKUS с США и Великобританией о создании австралийского флота атомных подводных лодок.

https://ria.ru/20230222/rakety-1853668472.html

https://ria.ru/20230222/potentsial-1853702701.html

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в мире, австралия, сша, квинсленд, mercedes