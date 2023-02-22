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Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках" - РИА Новости, 22.02.2023
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Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках"
Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках" - РИА Новости, 22.02.2023
Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках"
Президент России Владимир Путин пообщался с военными на митинге-концерте на московском стадионе "Лужники". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:17
2023-02-22T16:32
общество
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с военными на митинге-концерте на московском стадионе "Лужники".Выйдя на стадион, президент первым делом пожал руки находящимся там военнослужащим."Есть люди - вот они здесь стоят, рядом со мной - ...есть люди. которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть. Семью и Родину", - сказал глава государства.После исполнения гимна России Путин снова подошел к военным, чтобы пожать им руки, и остановился, чтобы поговорить с некоторыми из них.
https://ria.ru/20230222/putin-1853775704.html
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общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
16:17 22.02.2023 (обновлено: 16:32 22.02.2023)
 
Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках"

Путин пообщался с военными на концерте в "Лужниках" в честь Дня защитника Отечества

© Александр ВильфПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте Слава защитникам Отечества!
© Александр Вильф
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с военными на митинге-концерте на московском стадионе "Лужники".
Выйдя на стадион, президент первым делом пожал руки находящимся там военнослужащим.
"Есть люди - вот они здесь стоят, рядом со мной - ...есть люди. которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть. Семью и Родину", - сказал глава государства.
После исполнения гимна России Путин снова подошел к военным, чтобы пожать им руки, и остановился, чтобы поговорить с некоторыми из них.
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