https://ria.ru/20230222/putin-1853779783.html

Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках"

Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках" - РИА Новости, 22.02.2023

Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках"

Президент России Владимир Путин пообщался с военными на митинге-концерте на московском стадионе "Лужники". РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:17

2023-02-22T16:17

2023-02-22T16:32

общество

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с военными на митинге-концерте на московском стадионе "Лужники".Выйдя на стадион, президент первым делом пожал руки находящимся там военнослужащим."Есть люди - вот они здесь стоят, рядом со мной - ...есть люди. которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть. Семью и Родину", - сказал глава государства.После исполнения гимна России Путин снова подошел к военным, чтобы пожать им руки, и остановился, чтобы поговорить с некоторыми из них.

https://ria.ru/20230222/putin-1853775704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф