13:03 22.02.2023 (обновлено: 14:07 22.02.2023)
Терпению Путина пришел конец после выходок Байдена, заявили в США
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: терпению Путина пришел конец после выходок Байдена
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. У российского лидера Владимира Путина, который очень долго терпел выходки президента США Джо Байдена, кончилось терпение, написал сотрудник Белого дома при Администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
"И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь", — говорится в публикации.
По мнению Робертса, конфронтация уже приобрела опасные масштабы, но неосведомленные о реальном положении дел американцы понятия не имеют о нынешней опасности.
"Их понимание ситуации ограничено идеологической обработкой, которой они подверглись: Россия плохая, Украина хорошая", — пишет Робертс.
Накануне Байден выступил в Варшаве с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.
Накануне Байден выступил в Варшаве с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.