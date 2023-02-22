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Терпению Путина пришел конец после выходок Байдена, заявили в США - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/putin-1853693388.html
Терпению Путина пришел конец после выходок Байдена, заявили в США
Терпению Путина пришел конец после выходок Байдена, заявили в США - РИА Новости, 22.02.2023
Терпению Путина пришел конец после выходок Байдена, заявили в США
У российского лидера Владимира Путина, который очень долго терпел выходки президента США Джо Байдена, кончилось терпение, написал сотрудник Белого дома при... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:03
2023-02-22T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир путин
пол крейг робертс
россия
украина
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. У российского лидера Владимира Путина, который очень долго терпел выходки президента США Джо Байдена, кончилось терпение, написал сотрудник Белого дома при Администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте. "И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь", — говорится в публикации. По мнению Робертса, конфронтация уже приобрела опасные масштабы, но неосведомленные о реальном положении дел американцы понятия не имеют о нынешней опасности. "Их понимание ситуации ограничено идеологической обработкой, которой они подверглись: Россия плохая, Украина хорошая", — пишет Робертс. Накануне Байден выступил в Варшаве с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853632239.html
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украина
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в мире, джо байден, владимир путин, пол крейг робертс, россия, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Пол Крейг Робертс, Россия, Украина, Польша
13:03 22.02.2023 (обновлено: 14:07 22.02.2023)
 
Терпению Путина пришел конец после выходок Байдена, заявили в США

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: терпению Путина пришел конец после выходок Байдена

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. У российского лидера Владимира Путина, который очень долго терпел выходки президента США Джо Байдена, кончилось терпение, написал сотрудник Белого дома при Администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
"И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь", — говорится в публикации.
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По мнению Робертса, конфронтация уже приобрела опасные масштабы, но неосведомленные о реальном положении дел американцы понятия не имеют о нынешней опасности.
"Их понимание ситуации ограничено идеологической обработкой, которой они подверглись: Россия плохая, Украина хорошая", — пишет Робертс.

Накануне Байден выступил в Варшаве с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ПутинПол Крейг РобертсРоссияУкраинаПольша
 
 
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