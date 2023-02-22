https://ria.ru/20230222/putin-1853693388.html

Терпению Путина пришел конец после выходок Байдена, заявили в США

Терпению Путина пришел конец после выходок Байдена, заявили в США - РИА Новости, 22.02.2023

Терпению Путина пришел конец после выходок Байдена, заявили в США

У российского лидера Владимира Путина, который очень долго терпел выходки президента США Джо Байдена, кончилось терпение, написал сотрудник Белого дома при... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:03

2023-02-22T13:03

2023-02-22T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

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пол крейг робертс

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польша

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. У российского лидера Владимира Путина, который очень долго терпел выходки президента США Джо Байдена, кончилось терпение, написал сотрудник Белого дома при Администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте. "И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь", — говорится в публикации. По мнению Робертса, конфронтация уже приобрела опасные масштабы, но неосведомленные о реальном положении дел американцы понятия не имеют о нынешней опасности. "Их понимание ситуации ограничено идеологической обработкой, которой они подверглись: Россия плохая, Украина хорошая", — пишет Робертс. Накануне Байден выступил в Варшаве с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853632239.html

https://ria.ru/20230222/putin-1853641881.html

россия

украина

польша

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в мире, джо байден, владимир путин, пол крейг робертс, россия, украина, польша