https://ria.ru/20230222/prilety-1853883617.html

В Курской области зафиксировали более 20 прилетов украинских снарядов

В Курской области зафиксировали более 20 прилетов украинских снарядов - РИА Новости, 22.02.2023

В Курской области зафиксировали более 20 прилетов украинских снарядов

Более 20 прилётов зафиксировано в Курской области, восемь из них пришлись по сахарному заводу в посёлке Тёткино Глушковского района, остальные - в окрестностях... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:54

2023-02-22T20:54

2023-02-22T20:54

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

суджанский район

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816102713_0:196:960:736_1920x0_80_0_0_41012d6be7d157072dd519d84e29539b.jpg

ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Более 20 прилётов зафиксировано в Курской области, восемь из них пришлись по сахарному заводу в посёлке Тёткино Глушковского района, остальные - в окрестностях сел Гуево и Горналь Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Около 16 прилётов зафиксированы в Суджанском районе в окрестностях сел Гуево и Горналь. Пострадавших и разрушений нет. Не менее 8 прилётов пришлось на территорию сахарного завода в поселке Тёткино Глушковского района. Главное, что здесь тоже обошлось без пострадавших. Однако повреждения получили производственные постройки: выбиты окна, осколками посечены стены, в одной из них пробит сквозной проём", — сообщил Старовойт в своём телеграм-канале. В Глушковском районе 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая 2022 года в Тёткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, глушковский район, курская область, суджанский район, роман старовойт