https://ria.ru/20230222/pozhar-1853764424.html

Пожар на складе в Красноярске локализовали

Пожар на складе в Красноярске локализовали - РИА Новости, 22.02.2023

Пожар на складе в Красноярске локализовали

Пожар на складе в Красноярске удалось локализовать на площади 13,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:45

2023-02-22T15:45

2023-02-22T15:45

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске удалось локализовать на площади 13,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 15.30 мск пожар локализован на площади 13 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230222/pozhar-1853652688.html

красноярск

россия

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2023

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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия