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Пожар на складе в Красноярске локализовали - РИА Новости, 22.02.2023
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Пожар на складе в Красноярске локализовали
Пожар на складе в Красноярске локализовали - РИА Новости, 22.02.2023
Пожар на складе в Красноярске локализовали
Пожар на складе в Красноярске удалось локализовать на площади 13,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:45
2023-02-22T15:45
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске удалось локализовать на площади 13,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 15.30 мск пожар локализован на площади 13 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
15:45 22.02.2023
 
Пожар на складе в Красноярске локализовали

МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Красноярске на площади 13,2 тысячи квадратов

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске удалось локализовать на площади 13,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 15.30 мск пожар локализован на площади 13 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник СК на месте пожара в одном из боксов гаражного кооператива, расположенного в городе Сегежа - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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