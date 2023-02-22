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В Карелии три человека погибли при пожаре в гараже - РИА Новости, 22.02.2023
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В Карелии три человека погибли при пожаре в гараже
В Карелии три человека погибли при пожаре в гараже - РИА Новости, 22.02.2023
В Карелии три человека погибли при пожаре в гараже
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в гаражном боксе в городе Сегежа в Карелии, где погибли двое мужчин и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:32
2023-02-22T11:49
происшествия
сегежа
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в гаражном боксе в городе Сегежа в Карелии, где погибли двое мужчин и женщина, сообщает республиканское управление СК РФ. Возгорание в одном из боксов гаражного кооператива в Сегеже произошло во вторник: по предварительной информации, в гараже загорелся электрический обогреватель. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти.
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сегежа
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происшествия, сегежа, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика карелия
Происшествия, Сегежа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Карелия
11:32 22.02.2023 (обновлено: 11:49 22.02.2023)
 
В Карелии три человека погибли при пожаре в гараже

В карельском городе Сегежа двое мужчин и женщина погибли при пожаре в гаражном боксе

© Фото : СУ СК России по Республике КарелияСотрудник СК на месте пожара в одном из боксов гаражного кооператива, расположенного в городе Сегежа
Сотрудник СК на месте пожара в одном из боксов гаражного кооператива, расположенного в городе Сегежа - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : СУ СК России по Республике Карелия
Сотрудник СК на месте пожара в одном из боксов гаражного кооператива, расположенного в городе Сегежа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в гаражном боксе в городе Сегежа в Карелии, где погибли двое мужчин и женщина, сообщает республиканское управление СК РФ.
Возгорание в одном из боксов гаражного кооператива в Сегеже произошло во вторник: по предварительной информации, в гараже загорелся электрический обогреватель.
"На полу обнаружены тела мужчины и женщины, еще один мужчина скончался в обгоревшем автомобиле… Причиной гибели людей, возможно, послужило отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти.
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ПроисшествияСегежаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Карелия
 
 
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