https://ria.ru/20230222/pozhar-1853652688.html

В Карелии три человека погибли при пожаре в гараже

В Карелии три человека погибли при пожаре в гараже - РИА Новости, 22.02.2023

В Карелии три человека погибли при пожаре в гараже

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в гаражном боксе в городе Сегежа в Карелии, где погибли двое мужчин и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:32

2023-02-22T11:32

2023-02-22T11:49

происшествия

сегежа

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика карелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853655398_0:239:768:671_1920x0_80_0_0_20978ecb6ca0ac52ee4fb0868dd9c077.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в гаражном боксе в городе Сегежа в Карелии, где погибли двое мужчин и женщина, сообщает республиканское управление СК РФ. Возгорание в одном из боксов гаражного кооператива в Сегеже произошло во вторник: по предварительной информации, в гараже загорелся электрический обогреватель. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти.

https://ria.ru/20230222/otravlenie-1853601423.html

сегежа

россия

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сегежа, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика карелия