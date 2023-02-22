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Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до семи тысяч "квадратов" - РИА Новости, 22.02.2023
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Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до семи тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до семи тысяч "квадратов" - РИА Новости, 22.02.2023
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до семи тысяч "квадратов"
Площадь пожара в здании склада в Красноярске возросла до 7 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:27
2023-02-22T11:33
происшествия
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании склада в Красноярске возросла до 7 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 7000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.До этого огонь распространился на площади 2,5 тысячи "квадратов". Из здания было эвакуировано 10 человек. В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что, "по предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников".
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красноярск
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Работа пожарных на места возгорания в складском здании Красноярска
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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:27 22.02.2023 (обновлено: 11:33 22.02.2023)
 
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до семи тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до семи тысяч квадратных метров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании склада в Красноярске возросла до 7 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 7000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
До этого огонь распространился на площади 2,5 тысячи "квадратов". Из здания было эвакуировано 10 человек. В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что, "по предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников".
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ПроисшествияКрасноярскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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