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В Кургане спасли из горящей квартиры кошку, собаку и морскую свинку
В Кургане спасли из горящей квартиры кошку, собаку и морскую свинку - РИА Новости, 22.02.2023
В Кургане спасли из горящей квартиры кошку, собаку и морскую свинку
В Кургане пожарные вынесли из горящей квартиры кошку, собаку и морскую свинку, сообщил пресс-центр областного управления МЧС. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:35
2023-02-22T10:35
2023-02-22T11:12
хорошие новости
происшествия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев — РИА Новости. В Кургане пожарные вынесли из горящей квартиры кошку, собаку и морскую свинку, сообщил пресс-центр областного управления МЧС. Пожар в одноэтажном многоквартирном жилом доме по улице Лесопарковая, 29, произошел накануне вечером. Людей в этот момент в квартире не было. Соседи (трое взрослых и двое детей) покинули дом до приезда спасателей."В ходе тушения обнаружили под столом в кухне белоснежную кошечку, она застряла между стеной и коробкой и жалобно мяукала. Вынес ее на свежий воздух и привел в чувство с помощью дыхательного аппарата. Еще в одной из комнат услышал тявканье — вынес маленькую собачку, она не понимала, что ее спасают, продолжала лаять и кусалась. Также на пожаре удалось спасти морскую свинку", — рассказал старший пожарный 12-й пожарно-спасательной части Алексей Поздняков. По его словам, хозяева животных позже поблагодарили пожарных. В 18:17 по местному времени пожар локализовали, в 19:23 потушили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область
Хорошие новости, Происшествия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курганская область
10:35 22.02.2023 (обновлено: 11:12 22.02.2023)
В Кургане спасли из горящей квартиры кошку, собаку и морскую свинку
Пожарные в Кургане спасли из горящей квартиры кошку, собаку и морскую свинку
ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев — РИА Новости.
В Кургане пожарные вынесли из горящей квартиры кошку, собаку и морскую свинку, сообщил
пресс-центр областного управления МЧС.
Пожар в одноэтажном многоквартирном жилом доме по улице Лесопарковая, 29, произошел накануне вечером. Людей в этот момент в квартире не было. Соседи (трое взрослых и двое детей) покинули дом до приезда спасателей.
"В ходе тушения обнаружили под столом в кухне белоснежную кошечку, она застряла между стеной и коробкой и жалобно мяукала. Вынес ее на свежий воздух и привел в чувство с помощью дыхательного аппарата. Еще в одной из комнат услышал тявканье — вынес маленькую собачку, она не понимала, что ее спасают, продолжала лаять и кусалась. Также на пожаре удалось спасти морскую свинку", — рассказал старший пожарный 12-й пожарно-спасательной части Алексей Поздняков.
По его словам, хозяева животных позже поблагодарили пожарных.
В 18:17 по местному времени пожар локализовали, в 19:23 потушили.