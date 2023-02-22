https://ria.ru/20230222/pozhar-1853583621.html

После пожара в центре Москвы завели дело о небезопасных услугах

После пожара в центре Москвы завели дело о небезопасных услугах - РИА Новости, 22.02.2023

После пожара в центре Москвы завели дело о небезопасных услугах

Уголовное дело о небезопасных услугах завели после пожара в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, в том числе двое детей,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T01:54

2023-02-22T01:54

2023-02-22T01:54

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах завели после пожара в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, в том числе двое детей, сообщается в телеграм-канале столичного СК РФ. По данным ведомства, 21 февраля произошло возгорание на пятом этаже общежития на улице Международной. Во время тушения пожара найдены тела шести человек, среди которых двое детей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения. "На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов", - говорится в сообщении. Из-за пожара движение было перекрыто на Международной улице в Москве, оно уже восстановлено, проинформировал столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале. В экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Огонь уже потушен.

https://ria.ru/20230221/pozhar-1853315765.html

москва

россия

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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия