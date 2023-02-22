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После пожара в центре Москвы завели дело о небезопасных услугах - РИА Новости, 22.02.2023
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После пожара в центре Москвы завели дело о небезопасных услугах
После пожара в центре Москвы завели дело о небезопасных услугах - РИА Новости, 22.02.2023
После пожара в центре Москвы завели дело о небезопасных услугах
Уголовное дело о небезопасных услугах завели после пожара в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, в том числе двое детей,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T01:54
2023-02-22T01:54
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах завели после пожара в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, в том числе двое детей, сообщается в телеграм-канале столичного СК РФ. По данным ведомства, 21 февраля произошло возгорание на пятом этаже общежития на улице Международной. Во время тушения пожара найдены тела шести человек, среди которых двое детей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения. "На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов", - говорится в сообщении. Из-за пожара движение было перекрыто на Международной улице в Москве, оно уже восстановлено, проинформировал столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале. В экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Огонь уже потушен.
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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
01:54 22.02.2023
 
После пожара в центре Москвы завели дело о небезопасных услугах

После унесшего жизни шестерых человек пожара в Москве завели дело о небезопасных услугах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах завели после пожара в доме на Международной улице в центре Москвы, где погибли шесть человек, в том числе двое детей, сообщается в телеграм-канале столичного СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на десять лет.
По данным ведомства, 21 февраля произошло возгорание на пятом этаже общежития на улице Международной. Во время тушения пожара найдены тела шести человек, среди которых двое детей.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения.
"На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов", - говорится в сообщении.
Из-за пожара движение было перекрыто на Международной улице в Москве, оно уже восстановлено, проинформировал столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.
В экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Огонь уже потушен.
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МоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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