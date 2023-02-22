Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/pozhar-1853575158.html
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 22.02.2023
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:00
2023-02-22T00:00
происшествия
ростовская область
россия
белокалитвинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону. Пожар в жилом доме в хуторе Ленина произошел в 20.15 мск вторника. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. "Погибли двое детей", - сказал журналистам представитель ведомства. В 20.52 мск пожар был ликвидирован. Позже представитель областного ГУМЧС уточнил, что погибшие дети - мальчики 2019 и 2018 годов рождения. "С места пожара спасены еще трое детей - девочка 2016-го, мальчик 2021-го, девочка 2022-го годов рождения... На момент пожара родителей дома не было", - сказал он журналистам. Спасенных детей доставили в лечебное учреждение, угрозы их здоровью и жизни нет.
https://ria.ru/20230221/pozhar-1853564087.html
https://ria.ru/20230221/pozhar-1853572781.html
ростовская область
россия
белокалитвинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, белокалитвинский район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Белокалитвинский район
00:00 22.02.2023
 
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей

В Ростовской области при пожаре погибли двое детей, троих удалось спасти

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону.
Пожар в жилом доме в хуторе Ленина произошел в 20.15 мск вторника. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров.
Тушение пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 22:17
В Москве загорелось 16-этажное здание
"Погибли двое детей", - сказал журналистам представитель ведомства.
В 20.52 мск пожар был ликвидирован.
Позже представитель областного ГУМЧС уточнил, что погибшие дети - мальчики 2019 и 2018 годов рождения.
"С места пожара спасены еще трое детей - девочка 2016-го, мальчик 2021-го, девочка 2022-го годов рождения... На момент пожара родителей дома не было", - сказал он журналистам.
Спасенных детей доставили в лечебное учреждение, угрозы их здоровью и жизни нет.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 23:39
При пожаре в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияБелокалитвинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала