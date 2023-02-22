https://ria.ru/20230222/pozhar-1853575158.html
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 22.02.2023
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:00
2023-02-22T00:00
2023-02-22T00:00
происшествия
ростовская область
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белокалитвинский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону. Пожар в жилом доме в хуторе Ленина произошел в 20.15 мск вторника. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. "Погибли двое детей", - сказал журналистам представитель ведомства. В 20.52 мск пожар был ликвидирован. Позже представитель областного ГУМЧС уточнил, что погибшие дети - мальчики 2019 и 2018 годов рождения. "С места пожара спасены еще трое детей - девочка 2016-го, мальчик 2021-го, девочка 2022-го годов рождения... На момент пожара родителей дома не было", - сказал он журналистам. Спасенных детей доставили в лечебное учреждение, угрозы их здоровью и жизни нет.
https://ria.ru/20230221/pozhar-1853564087.html
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происшествия, ростовская область, россия, белокалитвинский район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Белокалитвинский район
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей
В Ростовской области при пожаре погибли двое детей, троих удалось спасти
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону.
Пожар в жилом доме в хуторе Ленина произошел в 20.15 мск вторника. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров.
"Погибли двое детей", - сказал журналистам представитель ведомства.
В 20.52 мск пожар был ликвидирован.
Позже представитель областного ГУМЧС уточнил, что погибшие дети - мальчики 2019 и 2018 годов рождения.
"С места пожара спасены еще трое детей - девочка 2016-го, мальчик 2021-го, девочка 2022-го годов рождения... На момент пожара родителей дома не было", - сказал он журналистам.
Спасенных детей доставили в лечебное учреждение, угрозы их здоровью и жизни нет.