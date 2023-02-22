https://ria.ru/20230222/pozhar-1853575158.html

В Ростовской области при пожаре погибли двое детей

В Ростовской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 22.02.2023

В Ростовской области при пожаре погибли двое детей

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:00

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2023-02-22T00:00

происшествия

ростовская область

россия

белокалитвинский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону. Пожар в жилом доме в хуторе Ленина произошел в 20.15 мск вторника. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. "Погибли двое детей", - сказал журналистам представитель ведомства. В 20.52 мск пожар был ликвидирован. Позже представитель областного ГУМЧС уточнил, что погибшие дети - мальчики 2019 и 2018 годов рождения. "С места пожара спасены еще трое детей - девочка 2016-го, мальчик 2021-го, девочка 2022-го годов рождения... На момент пожара родителей дома не было", - сказал он журналистам. Спасенных детей доставили в лечебное учреждение, угрозы их здоровью и жизни нет.

https://ria.ru/20230221/pozhar-1853564087.html

https://ria.ru/20230221/pozhar-1853572781.html

ростовская область

россия

белокалитвинский район

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происшествия, ростовская область, россия, белокалитвинский район