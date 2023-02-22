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Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток - РИА Новости, 22.02.2023
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Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток
Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток - РИА Новости, 22.02.2023
Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток
Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о рассылке гражданам призывных повесток для участия в учениях или сборах. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:57
2023-02-22T16:57
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о рассылке гражданам призывных повесток для участия в учениях или сборах. "В онлайн-пространстве снова распространяется ложная информация о направлении гражданам Молдавии повесток на мобилизационные учения и сборы. В этом контексте минобороны предостерегает общество от дезинформации и манипуляций", - сообщается на странице оборонного ведомства в Facebook*. В ведомстве уточнили, что подобные фейки начали появляться с апреля 2022 года. Минобороны призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на манипуляции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
16:57 22.02.2023
 
Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток

Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке призывных повесток гражданам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о рассылке гражданам призывных повесток для участия в учениях или сборах.
"В онлайн-пространстве снова распространяется ложная информация о направлении гражданам Молдавии повесток на мобилизационные учения и сборы. В этом контексте минобороны предостерегает общество от дезинформации и манипуляций", - сообщается на странице оборонного ведомства в Facebook*.
В ведомстве уточнили, что подобные фейки начали появляться с апреля 2022 года.
"Просим граждан обратить внимание на содержание так называемых повесток", - подчеркнули в министерстве.
Минобороны призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на манипуляции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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