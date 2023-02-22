https://ria.ru/20230222/povestki-1853810941.html
Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток
Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток - РИА Новости, 22.02.2023
Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток
Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о рассылке гражданам призывных повесток для участия в учениях или сборах. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:57
2023-02-22T16:57
2023-02-22T16:57
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молдавия
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о рассылке гражданам призывных повесток для участия в учениях или сборах. "В онлайн-пространстве снова распространяется ложная информация о направлении гражданам Молдавии повесток на мобилизационные учения и сборы. В этом контексте минобороны предостерегает общество от дезинформации и манипуляций", - сообщается на странице оборонного ведомства в Facebook*. В ведомстве уточнили, что подобные фейки начали появляться с апреля 2022 года. Минобороны призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на манипуляции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия
Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток
Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке призывных повесток гражданам
КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о рассылке гражданам призывных повесток для участия в учениях или сборах.
"В онлайн-пространстве снова распространяется ложная информация о направлении гражданам Молдавии повесток на мобилизационные учения и сборы. В этом контексте минобороны предостерегает общество от дезинформации и манипуляций", - сообщается на странице оборонного ведомства в Facebook*.
В ведомстве уточнили, что подобные фейки начали появляться с апреля 2022 года.
"Просим граждан обратить внимание на содержание так называемых повесток", - подчеркнули в министерстве.
Минобороны призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на манипуляции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.