https://ria.ru/20230222/povestki-1853810941.html

Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток

Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток - РИА Новости, 22.02.2023

Минобороны Молдавии опровергло информацию о рассылке повесток

Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о рассылке гражданам призывных повесток для участия в учениях или сборах. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:57

2023-02-22T16:57

2023-02-22T16:57

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молдавия

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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о рассылке гражданам призывных повесток для участия в учениях или сборах. "В онлайн-пространстве снова распространяется ложная информация о направлении гражданам Молдавии повесток на мобилизационные учения и сборы. В этом контексте минобороны предостерегает общество от дезинформации и манипуляций", - сообщается на странице оборонного ведомства в Facebook*. В ведомстве уточнили, что подобные фейки начали появляться с апреля 2022 года. Минобороны призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на манипуляции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230222/sandu-1853656650.html

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