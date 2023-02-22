https://ria.ru/20230222/povar-1853698093.html
В Омске повар кафе ударил ножом в грудь назойливого посетителя
В Омске повар кафе ударил ножом в грудь назойливого посетителя - РИА Новости, 22.02.2023
В Омске повар кафе ударил ножом в грудь назойливого посетителя
Посетитель кафе в Омске досаждал остальным гостям и начал ругаться с поваром заведения, в ответ на тот ударил ему в грудь ножом, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:11
2023-02-22T13:11
2023-02-22T14:11
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 22 фев - РИА Новости. Посетитель кафе в Омске досаждал остальным гостям и начал ругаться с поваром заведения, в ответ на тот ударил ему в грудь ножом, рассказали в пресс-службе областного УМВД. По данным следствия, 37-летний мужчина отдыхал в кафе гостиницы на улице 70 лет Октября, был пьян и приставал к другим посетителям. "Между ним и поваром кафе произошел конфликт, в результате которого последний на улице нанес пострадавшему один удар ножом. Оперативники задержали работника кафе - 55-летнего жителя Кировского округа. Ранее он был судим за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейскими изъято орудие преступления – нож", - говорится в релизе. В итоге назойливый клиент попал в реанимацию с проникающим колото-резаным ранением груди, а повар стал фигурантом уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до 10 лет колонии.
https://ria.ru/20230213/palets-1851689452.html
https://ria.ru/20230208/zaderzhanie-1850644095.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, омск, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Омск, Россия
13:11 22.02.2023 (обновлено: 14:11 22.02.2023)
В Омске повар кафе ударил ножом в грудь назойливого посетителя
В Омске задержали повара кафе, который ударил ножом в грудь назойливого посетителя