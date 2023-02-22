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Совокупный ядерный потенциал стран НАТО - РИА Новости, 22.02.2023
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Совокупный ядерный потенциал стран НАТО
Совокупный ядерный потенциал стран НАТО - РИА Новости, 22.02.2023
Совокупный ядерный потенциал стран НАТО
В Стратегической концепции НАТО, принятой лидерами стран НАТО на встрече в верхах в Мадриде в июне 2022 года, говорится, что "основной целью ядерного потенциала РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:47
2023-02-22T13:47
справки
сша
великобритания
франция
безопасность
министерство обороны сша
нато
ядерное оружие
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В Стратегической концепции НАТО, принятой лидерами стран НАТО на встрече в верхах в Мадриде в июне 2022 года, говорится, что "основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, недопущение принуждения и сдерживание агрессии". В ней подчеркивается, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом. Цель НАТО – более безопасный мир для всех; мы стремимся создать условия безопасности для мира без ядерного оружия". В "ядерный клуб" входят три страны НАТО: США, Великобритания и Франция. СШАСтратегические ядерные силы (СЯС) США были созданы в 1946 году в виде Стратегического авиационного командования (САК) на основе бомбардировочной авиации большой дальности. С 1959 года составной частью САК стали межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования (МБР). С 1960 года с вхождением в СЯС их морского компонента – атомных подводных лодок с баллистическими ракетами подводного пуска (ПЛАРБ) – завершилось формирование существующей и поныне стратегической ядерной триады ВС США. С 1992 года эта триада со стратегическими бомбардировщиками, МБР и ПЛАРБ с баллистическими ракетами (БРПЛ) была сведена под управление Объединенным стратегическим командованием (ОСК) ВС США.Ядерные силы США выполняют следующие функции, предусмотренные стратегией национальной безопасности страны:Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года Пентагон имеет в своем распоряжении 3708 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок (1744 боеголовки развернуты, еще 1964 числятся в резерве и хранятся на складах). По оценкам экспертов, совокупный арсенал насчитывает 5428 ядерных зарядов (включает хранящиеся на складах боеголовки плюс списанные боеголовки, ожидающие демонтажа).Как указывают эксперты Федерации американских ученых, в ведении ВВС США находятся 400 МБР шахтного базирования Minuteman III ("Минитмэн-3"). На них установлено по одному заряду мощностью 300 или 335 килотонн, но они "способны нести и по две-три боеголовки индивидуального наведения". Ракеты находятся на боевом дежурстве на базах Майно (штат Северная Дакота), Малмстром (Монтана) и имени Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг). Еще 50 шахт – в резерве: в них незамедлительно, если это потребуется, могут быть размещены БР (баллистические ракеты).ВВС отвечают и за примерно 200 тактических зарядов мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4, 100 из них складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Остальные размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии".Около 300 боеголовок мощностью от 5 до 150 килотонн предназначены для доставки до целей стратегическими бомбардировщиками В-2А (20 самолетов) и В-52Н (87 самолетов). Каждый В-2А способен нести до 16 ядерных бомб, В-52Н – до 20 крылатых ракет с ядерными зарядами. Еще примерно 488 резервных боеголовок для бомб и крылатых ракет хранится на складе близ города Альбукерке (штат Нью-Мексико).В распоряжении ВМС находятся 14 стратегических субмарин класса Ohio ("Огайо"), несущих до 20 БР Trident II ("Трайдент-2"): восемь предназначены для действий в Тихом океане, шесть – в Атлантике. От восьми до десяти подлодок постоянно ведут патрулирование в море. Каждая из ракет способна доставить до цели восемь боеголовок мощностью от 90 до 455 килотонн, но обычно на ней устанавливается по четыре-пять. США по состоянию на сентябрь 2021 года имели 944 боеголовки на 221-м оперативно развернутом носителе Trident II.Согласно оценкам американских специалистов, ядерное оружие сосредоточено на 24 базах в 11 штатах США и пяти европейских странах.ФранцияРуководящими документами для французских стратегических ядерных сил (СЯС) определен следующий состав задач: ядерное сдерживание вероятных противников; приведение СЯС в высшие степени боевой готовности с рассредоточением сил и средств; заблаговременное предупреждение противника о возможном применении СЯС; применение их как самостоятельно, так и во взаимодействии с США и Великобританией в случае крайнего обострения военно-политической и стратегической обстановки в Европе и возникновении угроз жизненно важным интересам страны; подготовка и нанесение массированных ракетно-ядерных ударов с целью поражения органов государственного и военного управления, важнейших военно-политических центров, военных и экономических объектов.Сегодня французские СЯС состоят из двух компонент – воздушной и морской. Ранее существовал и сухопутный компонент (с 1971 по 1996 год), представленный 18 баллистическими ракетами средней дальности в шахтах на юге страны.Современный воздушный компонент СЯС во Франции представлен двухместными истребителями Rafale B, окончательно сменившими в 2018 году Mirage 2000N и вооруженными сверхзвуковыми крылатыми ракетами ASMP-A (сверхзвуковая, дальность до 500 километров, термоядерная боевая часть TNA мощностью, по оценкам, около 300 килотонн, выпущены 54 единицы, несколько было потрачено при испытаниях). "Ядерными" являются две эскадрильи, развернутые на авиабазе Сен-Дизье: 1/4 Gascogne и 2/4 La Fayette, в общей сложности по меньшей мере 40 истребителей.Особенность Франции заключается в существовании с конца 1970-х годов наряду с ядерной авиацией сухопутного базирования ядерных сил авиации ВМС, состоящих из палубных самолетов. На сегодняшний день это одноместные истребители Rafale M, которые могут вооружаться теми же крылатыми ракетами ASMP-A. В отличие от сухопутных специализированных частей постоянной готовности FANu формируются по необходимости и базовую подготовку по применению ядерного оружия проходят все морские эскадрильи. Единственный французский авианосец – атомный R91 Charles de Gaulle – также не перевозит ASMP-A на постоянной основе, в обычное время они хранятся в арсеналах ВВС.На стадии концептуальной проработки находится перспективная авиационная ракета ASN4G, которая должна начать заменять ASMP-A в середине 2030-х годов. Ее технический облик на данный момент неизвестен, по крайней мере публично, возможно, учитывая современные веяния, она будет гиперзвуковой, того или иного рода (т.е. планирующим глайдером или крылатой ракетой с гиперзвуковым прямоточным двигателем).Большая часть ядерного потенциала Франции сосредоточена на скрытом, но постоянно готовом к применению компоненте СЯС – атомных ракетных субмаринах типа Triomphant. Четыре лодки этого семейства вступили в строй с 1997 по 2010 годы и заменили лодки типа Redoutable. Подводные лодки с баллистическими ракетами подводного пуска (ПЛАРБ) оснащены четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметров. С их помощью производится запуск совместимых торпед нескольких типов. Для борьбы с надводными целями подлодки могут использовать ракеты Exoset SM39, так же запускаемые через торпедный аппарат.В центральной части прочного корпуса помещены 16 пусковых установок основного ракетного корпуса – в два продольных ряда по восемь в каждой. Изначально использовалась межконтинентальная БРПЛ M45, выполненная на основе ракеты средней дальности M4. Это была трехступенчатая ракета длиной 11 метров и массой 35 тонн. Дальность стрельбы достигала 6 тысяч километров. Боевое оснащение включало шесть блоков индивидуального наведения TN-75 мощностью по 100 килотонн.После модернизации все ПЛАРБ Triomphant используют ракету M51. Она имеет длину 12 метров и массу 52 тонны. Ракета имеет три ступени с твердотопливными двигателями. Головная ступень несет от 6 до 10 блоков TN-75. Дальность ракеты M51 превышает 8 тысяч километров и может достигать 10 тысяч километров.В 2015 году была разработана новая версия ракеты под обозначением M51.2. На ней усовершенствовали некоторые системы и использовали новые боевые блоки мощностью 100 килотонн. С 2016 года ведется разработка следующей модификации – M51.3. По некоторым данным, в 2020-2021 годах французская промышленность начала летные испытания таких изделий. Их внедрение запланировано на середину десятилетия.По некоторым данным, на обозримое будущее запланирован очередной этап ремонта, восстановления готовности и модернизации четырех подлодок. Эти меры позволят сохранить их в строю еще на 10-15 лет, вплоть до планируемого списания. Подробности будущих модернизаций не сообщаются. В частности, неизвестно, планируют ли заменять нынешние БРПЛ M51.В 2017 году стартовала новая программа SNLE 3G (3 Génération), целью которой является разработка ПЛАРБ следующего третьего поколения. Исследовательская стадия программы завершилась в 2021 году, после чего начались работы по техническому проекту. Он будет готов к середине десятилетия, и тогда же состоится закладка головной лодки. Сдача этого корабля запланирована на 2032-2035 годы.Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года, число развернутых ядерных боеголовок Франции оценивается в 280 единиц. Количество "хранящихся боеголовок" (которые потребуют некоторой подготовки (например, транспортировки и погрузки на пусковые установки) перед их развертыванием) оценивается в 10 единиц. По оценкам SIPRI, общий запас боеголовок, предназначенных для использования вооруженными силами, оценивается в 290 единиц.ВеликобританияБританская ядерная доктрина предусматривает гарантированное нанесение неприемлемого ущерба любому противнику в случае агрессии. Ядерный арсенал может быть применен как самостоятельно, так и в составе ядерных сил НАТО. При этом с 1994 года "Трезубцы" (баллистические ракеты подводных лодок) условно не нацелены ни на кого. В то же время сохранение некоторой двусмысленности и неоднозначности (ambiguity) в отношении, например, готовности к нанесению первого ядерного удара считается "достаточно полезным" для укрепления сдерживания.Стратегические ядерные силы Великобритании представлены только морской компонентой. Воздушная и сухопутная компоненты СЯС прекратили существование в середине 1990-х годов. На сегодняшний день ядерное сдерживание Соединенного Королевства представлено тремя компонентами:Отмечается, что часть функций по обеспечению стратегического сдерживания и безопасности фактически передается главному союзнику в лице США.До середины 2000-х годов на территории Великобритании присутствовало иностранное ядерное оружие. В рамках международного сотрудничества на британских базах хранились тактические авиабомбы ВВС США и дежурили американские истребители-бомбардировщики. В дальнейшем от такой практики отказались, и боеприпасы вывезли в США.В настоящее время у Великобритании имеются планы по замене ПЛАРБ типа Vanguard. Так, в 2016 и 2019 годах заложили две первые подлодки нового проекта Dreadnougt. Ведется подготовка к строительству еще двух подобных кораблей. Головная субмарина поступит на службу в начале 2030-х годов годов, и за ней последуют остальные. Параллельно с этим будут списываться старые Vanguard.Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года, число развернутых ядерных боеголовок Великобритании оценивается в 120 единиц. Эта цифра относится к боеголовкам, которые находятся в оперативной готовности трех развертываемых британских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (четвертая подводная лодка находится на ремонте). Количество "хранящихся боеголовок" (которые потребуют некоторой подготовки (например, транспортировки и погрузки на пусковые установки) перед их развертыванием) оценивается в 60 единиц. В 2021 году Великобритания заявила, что больше не будет публично раскрывать количество боеголовок, находящихся в боевой готовности, развернутых боеголовок или развернутых ракет. По оценкам SIPRI, общий запас боеголовок, предназначенных для использования вооруженными силами, оценивается в 180; общий запас боеголовок, хранящихся на складах и снятых с вооружения для демонтажа, оценивался в 225. В обзоре правительства, опубликованном в 2021 году, потолок для будущего запаса был поднят с 225 до 260. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, сша, великобритания, франция, безопасность, министерство обороны сша, нато, ядерное оружие, ядерная война, новая ядерная доктрина сша
Справки, США, Великобритания, Франция, Безопасность, Министерство обороны США, НАТО, Ядерное оружие, ядерная война, Новая ядерная доктрина США
13:47 22.02.2023
 

Совокупный ядерный потенциал стран НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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В Стратегической концепции НАТО, принятой лидерами стран НАТО на встрече в верхах в Мадриде в июне 2022 года, говорится, что "основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, недопущение принуждения и сдерживание агрессии". В ней подчеркивается, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом. Цель НАТО – более безопасный мир для всех; мы стремимся создать условия безопасности для мира без ядерного оружия".
В "ядерный клуб" входят три страны НАТО: США, Великобритания и Франция.

США

Стратегические ядерные силы (СЯС) США были созданы в 1946 году в виде Стратегического авиационного командования (САК) на основе бомбардировочной авиации большой дальности. С 1959 года составной частью САК стали межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования (МБР). С 1960 года с вхождением в СЯС их морского компонента – атомных подводных лодок с баллистическими ракетами подводного пуска (ПЛАРБ) – завершилось формирование существующей и поныне стратегической ядерной триады ВС США. С 1992 года эта триада со стратегическими бомбардировщиками, МБР и ПЛАРБ с баллистическими ракетами (БРПЛ) была сведена под управление Объединенным стратегическим командованием (ОСК) ВС США.
Ядерные силы США выполняют следующие функции, предусмотренные стратегией национальной безопасности страны:
  • предотвращение нападения с применением и без применения ядерного оружия;
  • гарантия безопасности союзников и партнеров;
  • достижение целей государственной политики США в случае невозможности сдерживания;
  • способность реагировать на непредвиденные ситуации в будущем.
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года Пентагон имеет в своем распоряжении 3708 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок (1744 боеголовки развернуты, еще 1964 числятся в резерве и хранятся на складах). По оценкам экспертов, совокупный арсенал насчитывает 5428 ядерных зарядов (включает хранящиеся на складах боеголовки плюс списанные боеголовки, ожидающие демонтажа).
Как указывают эксперты Федерации американских ученых, в ведении ВВС США находятся 400 МБР шахтного базирования Minuteman III ("Минитмэн-3"). На них установлено по одному заряду мощностью 300 или 335 килотонн, но они "способны нести и по две-три боеголовки индивидуального наведения". Ракеты находятся на боевом дежурстве на базах Майно (штат Северная Дакота), Малмстром (Монтана) и имени Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг). Еще 50 шахт – в резерве: в них незамедлительно, если это потребуется, могут быть размещены БР (баллистические ракеты).
ВВС отвечают и за примерно 200 тактических зарядов мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4, 100 из них складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Остальные размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии".
Около 300 боеголовок мощностью от 5 до 150 килотонн предназначены для доставки до целей стратегическими бомбардировщиками В-2А (20 самолетов) и В-52Н (87 самолетов). Каждый В-2А способен нести до 16 ядерных бомб, В-52Н – до 20 крылатых ракет с ядерными зарядами. Еще примерно 488 резервных боеголовок для бомб и крылатых ракет хранится на складе близ города Альбукерке (штат Нью-Мексико).
В распоряжении ВМС находятся 14 стратегических субмарин класса Ohio ("Огайо"), несущих до 20 БР Trident II ("Трайдент-2"): восемь предназначены для действий в Тихом океане, шесть – в Атлантике. От восьми до десяти подлодок постоянно ведут патрулирование в море. Каждая из ракет способна доставить до цели восемь боеголовок мощностью от 90 до 455 килотонн, но обычно на ней устанавливается по четыре-пять. США по состоянию на сентябрь 2021 года имели 944 боеголовки на 221-м оперативно развернутом носителе Trident II.
Согласно оценкам американских специалистов, ядерное оружие сосредоточено на 24 базах в 11 штатах США и пяти европейских странах.

Франция

Руководящими документами для французских стратегических ядерных сил (СЯС) определен следующий состав задач: ядерное сдерживание вероятных противников; приведение СЯС в высшие степени боевой готовности с рассредоточением сил и средств; заблаговременное предупреждение противника о возможном применении СЯС; применение их как самостоятельно, так и во взаимодействии с США и Великобританией в случае крайнего обострения военно-политической и стратегической обстановки в Европе и возникновении угроз жизненно важным интересам страны; подготовка и нанесение массированных ракетно-ядерных ударов с целью поражения органов государственного и военного управления, важнейших военно-политических центров, военных и экономических объектов.
Сегодня французские СЯС состоят из двух компонент – воздушной и морской. Ранее существовал и сухопутный компонент (с 1971 по 1996 год), представленный 18 баллистическими ракетами средней дальности в шахтах на юге страны.
Современный воздушный компонент СЯС во Франции представлен двухместными истребителями Rafale B, окончательно сменившими в 2018 году Mirage 2000N и вооруженными сверхзвуковыми крылатыми ракетами ASMP-A (сверхзвуковая, дальность до 500 километров, термоядерная боевая часть TNA мощностью, по оценкам, около 300 килотонн, выпущены 54 единицы, несколько было потрачено при испытаниях). "Ядерными" являются две эскадрильи, развернутые на авиабазе Сен-Дизье: 1/4 Gascogne и 2/4 La Fayette, в общей сложности по меньшей мере 40 истребителей.
Особенность Франции заключается в существовании с конца 1970-х годов наряду с ядерной авиацией сухопутного базирования ядерных сил авиации ВМС, состоящих из палубных самолетов. На сегодняшний день это одноместные истребители Rafale M, которые могут вооружаться теми же крылатыми ракетами ASMP-A. В отличие от сухопутных специализированных частей постоянной готовности FANu формируются по необходимости и базовую подготовку по применению ядерного оружия проходят все морские эскадрильи. Единственный французский авианосец – атомный R91 Charles de Gaulle – также не перевозит ASMP-A на постоянной основе, в обычное время они хранятся в арсеналах ВВС.
© AFP 2023 / Moritz ThibaudФранцузский истребитель Rafale
Французский истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / Moritz Thibaud
Французский истребитель Rafale
На стадии концептуальной проработки находится перспективная авиационная ракета ASN4G, которая должна начать заменять ASMP-A в середине 2030-х годов. Ее технический облик на данный момент неизвестен, по крайней мере публично, возможно, учитывая современные веяния, она будет гиперзвуковой, того или иного рода (т.е. планирующим глайдером или крылатой ракетой с гиперзвуковым прямоточным двигателем).
Большая часть ядерного потенциала Франции сосредоточена на скрытом, но постоянно готовом к применению компоненте СЯС – атомных ракетных субмаринах типа Triomphant. Четыре лодки этого семейства вступили в строй с 1997 по 2010 годы и заменили лодки типа Redoutable.
Подводные лодки с баллистическими ракетами подводного пуска (ПЛАРБ) оснащены четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметров. С их помощью производится запуск совместимых торпед нескольких типов. Для борьбы с надводными целями подлодки могут использовать ракеты Exoset SM39, так же запускаемые через торпедный аппарат.
В центральной части прочного корпуса помещены 16 пусковых установок основного ракетного корпуса – в два продольных ряда по восемь в каждой. Изначально использовалась межконтинентальная БРПЛ M45, выполненная на основе ракеты средней дальности M4. Это была трехступенчатая ракета длиной 11 метров и массой 35 тонн. Дальность стрельбы достигала 6 тысяч километров. Боевое оснащение включало шесть блоков индивидуального наведения TN-75 мощностью по 100 килотонн.
После модернизации все ПЛАРБ Triomphant используют ракету M51. Она имеет длину 12 метров и массу 52 тонны. Ракета имеет три ступени с твердотопливными двигателями. Головная ступень несет от 6 до 10 блоков TN-75. Дальность ракеты M51 превышает 8 тысяч километров и может достигать 10 тысяч километров.
В 2015 году была разработана новая версия ракеты под обозначением M51.2. На ней усовершенствовали некоторые системы и использовали новые боевые блоки мощностью 100 килотонн. С 2016 года ведется разработка следующей модификации – M51.3. По некоторым данным, в 2020-2021 годах французская промышленность начала летные испытания таких изделий. Их внедрение запланировано на середину десятилетия.
По некоторым данным, на обозримое будущее запланирован очередной этап ремонта, восстановления готовности и модернизации четырех подлодок. Эти меры позволят сохранить их в строю еще на 10-15 лет, вплоть до планируемого списания. Подробности будущих модернизаций не сообщаются. В частности, неизвестно, планируют ли заменять нынешние БРПЛ M51.
В 2017 году стартовала новая программа SNLE 3G (3 Génération), целью которой является разработка ПЛАРБ следующего третьего поколения. Исследовательская стадия программы завершилась в 2021 году, после чего начались работы по техническому проекту. Он будет готов к середине десятилетия, и тогда же состоится закладка головной лодки. Сдача этого корабля запланирована на 2032-2035 годы.
Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года, число развернутых ядерных боеголовок Франции оценивается в 280 единиц. Количество "хранящихся боеголовок" (которые потребуют некоторой подготовки (например, транспортировки и погрузки на пусковые установки) перед их развертыванием) оценивается в 10 единиц. По оценкам SIPRI, общий запас боеголовок, предназначенных для использования вооруженными силами, оценивается в 290 единиц.

Великобритания

Британская ядерная доктрина предусматривает гарантированное нанесение неприемлемого ущерба любому противнику в случае агрессии. Ядерный арсенал может быть применен как самостоятельно, так и в составе ядерных сил НАТО.
При этом с 1994 года "Трезубцы" (баллистические ракеты подводных лодок) условно не нацелены ни на кого. В то же время сохранение некоторой двусмысленности и неоднозначности (ambiguity) в отношении, например, готовности к нанесению первого ядерного удара считается "достаточно полезным" для укрепления сдерживания.
Стратегические ядерные силы Великобритании представлены только морской компонентой. Воздушная и сухопутная компоненты СЯС прекратили существование в середине 1990-х годов.
На сегодняшний день ядерное сдерживание Соединенного Королевства представлено тремя компонентами:
  • четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) собственного производства и проекта Vanguard ("Вэнгард"), обеспечивающих "постоянное сдерживание в море" (Continuous At-Sea Deterrence), то есть такую организацию службы, которая обеспечивает нахождение одного ракетоносца в море (предположительно, в северо-восточной части Атлантического океана) в готовности к нанесению удара по противнику в любой момент времени (при этом еще одна подлодка в это время готовится к боевому дежурству на базе, а две другие находятся на обслуживании); базируются британские ПЛАРБ на военно-морской базе Clyde в Шотландии;
  • баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Trident II ("Трайдент" II, "Трезубец"), взятых "в лизинг" у США (неиспользуемый запас хранится на американской военно-морской базе Kings Bay);
  • ядерные боезаряды собственной разработки (предположительно, обладающие рядом особенностей, которые делают их весьма родственными американскому семейству W-76) с мощностью около 100 килотонн (возможны другие варианты), и "упакованные", как считается, в аналогичные американским боеголовки семейства Mk4/Mk4A.
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / HMS VanguardCубмарина Vanguard ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту у берегов Шотландии
Cубмарина Vanguard ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту у берегов Шотландии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / HMS Vanguard
Cубмарина Vanguard ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту у берегов Шотландии
Отмечается, что часть функций по обеспечению стратегического сдерживания и безопасности фактически передается главному союзнику в лице США.
До середины 2000-х годов на территории Великобритании присутствовало иностранное ядерное оружие. В рамках международного сотрудничества на британских базах хранились тактические авиабомбы ВВС США и дежурили американские истребители-бомбардировщики. В дальнейшем от такой практики отказались, и боеприпасы вывезли в США.
В настоящее время у Великобритании имеются планы по замене ПЛАРБ типа Vanguard. Так, в 2016 и 2019 годах заложили две первые подлодки нового проекта Dreadnougt. Ведется подготовка к строительству еще двух подобных кораблей. Головная субмарина поступит на службу в начале 2030-х годов годов, и за ней последуют остальные. Параллельно с этим будут списываться старые Vanguard.
Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года, число развернутых ядерных боеголовок Великобритании оценивается в 120 единиц. Эта цифра относится к боеголовкам, которые находятся в оперативной готовности трех развертываемых британских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (четвертая подводная лодка находится на ремонте). Количество "хранящихся боеголовок" (которые потребуют некоторой подготовки (например, транспортировки и погрузки на пусковые установки) перед их развертыванием) оценивается в 60 единиц. В 2021 году Великобритания заявила, что больше не будет публично раскрывать количество боеголовок, находящихся в боевой готовности, развернутых боеголовок или развернутых ракет. По оценкам SIPRI, общий запас боеголовок, предназначенных для использования вооруженными силами, оценивается в 180; общий запас боеголовок, хранящихся на складах и снятых с вооружения для демонтажа, оценивался в 225. В обзоре правительства, опубликованном в 2021 году, потолок для будущего запаса был поднят с 225 до 260.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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