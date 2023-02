https://ria.ru/20230222/potentsial-1853697004.html

РЭЦ: экспортный потенциал переговоров на Gulfood 2023 уже превысил $20 млн

РЭЦ: экспортный потенциал переговоров на Gulfood 2023 уже превысил $20 млн - РИА Новости, 22.02.2023

РЭЦ: экспортный потенциал переговоров на Gulfood 2023 уже превысил $20 млн

Российские экспортеры, которые принимают участие в выставке Gulfood 2023 в Дубае, провели 224 деловые встречи на коллективном национальном стенде Made in Russia

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские экспортеры, которые принимают участие в выставке Gulfood 2023 в Дубае, провели 224 деловые встречи на коллективном национальном стенде Made in Russia за первые два дня, экспортный потенциал этих переговоров превысил 20 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ)."Среди участников b2b-переговоров, которые для отечественных компаний организовал Российский экспортный центр, крупнейшая сеть супермаркетов на Ближнем Востоке Almaya Group, а также крупный дистрибьютор FMCG-продукции и кондитерских изделий Piya International. Они уже активно сотрудничают с российскими брендами и намерены наращивать поставки продукции Made in Russia", - говорится в сообщении.Так, на рынок стран Персидского залива может выйти один из крупнейших в России производителей шоколадной пасты и кондитерских глазурей, крупный российский агрохолдинг - с кормом для домашних животных, на рынок Индии - еще один поставщик российских круп и зерна, а в Саудовскую Аравию - экспортеры мяса птицы и замороженных полуфабрикатов.28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива Gulfood 2023 открылась 20 февраля в Дубае. Она продлится до 24 февраля. В ней на коллективном стенде Made in Russia принимают участие 75 российских компаний.В этом году посетители смогут познакомиться с продукцией и напитками на коллективном стенде под брендом Made in Russia площадью более 1 тысячи квадратных метров, который организовал РЭЦ. Экспозиция станет самой большой за всю историю участия отечественных компаний компаний в Gulfood на этом стенде.

россия

2023

