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РЭЦ: экспортный потенциал переговоров на Gulfood 2023 уже превысил $20 млн - РИА Новости, 22.02.2023
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РЭЦ: экспортный потенциал переговоров на Gulfood 2023 уже превысил $20 млн
РЭЦ: экспортный потенциал переговоров на Gulfood 2023 уже превысил $20 млн - РИА Новости, 22.02.2023
РЭЦ: экспортный потенциал переговоров на Gulfood 2023 уже превысил $20 млн
Российские экспортеры, которые принимают участие в выставке Gulfood 2023 в Дубае, провели 224 деловые встречи на коллективном национальном стенде Made in Russia РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:08
2023-02-22T13:08
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
сделано в россии
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские экспортеры, которые принимают участие в выставке Gulfood 2023 в Дубае, провели 224 деловые встречи на коллективном национальном стенде Made in Russia за первые два дня, экспортный потенциал этих переговоров превысил 20 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ)."Среди участников b2b-переговоров, которые для отечественных компаний организовал Российский экспортный центр, крупнейшая сеть супермаркетов на Ближнем Востоке Almaya Group, а также крупный дистрибьютор FMCG-продукции и кондитерских изделий Piya International. Они уже активно сотрудничают с российскими брендами и намерены наращивать поставки продукции Made in Russia", - говорится в сообщении.Так, на рынок стран Персидского залива может выйти один из крупнейших в России производителей шоколадной пасты и кондитерских глазурей, крупный российский агрохолдинг - с кормом для домашних животных, на рынок Индии - еще один поставщик российских круп и зерна, а в Саудовскую Аравию - экспортеры мяса птицы и замороженных полуфабрикатов.28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива Gulfood 2023 открылась 20 февраля в Дубае. Она продлится до 24 февраля. В ней на коллективном стенде Made in Russia принимают участие 75 российских компаний.В этом году посетители смогут познакомиться с продукцией и напитками на коллективном стенде под брендом Made in Russia площадью более 1 тысячи квадратных метров, который организовал РЭЦ. Экспозиция станет самой большой за всю историю участия отечественных компаний компаний в Gulfood на этом стенде.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, сделано в россии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Сделано в России
13:08 22.02.2023
 

РЭЦ: экспортный потенциал переговоров на Gulfood 2023 уже превысил $20 млн

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские экспортеры, которые принимают участие в выставке Gulfood 2023 в Дубае, провели 224 деловые встречи на коллективном национальном стенде Made in Russia за первые два дня, экспортный потенциал этих переговоров превысил 20 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).
"Среди участников b2b-переговоров, которые для отечественных компаний организовал Российский экспортный центр, крупнейшая сеть супермаркетов на Ближнем Востоке Almaya Group, а также крупный дистрибьютор FMCG-продукции и кондитерских изделий Piya International. Они уже активно сотрудничают с российскими брендами и намерены наращивать поставки продукции Made in Russia", - говорится в сообщении.
Так, на рынок стран Персидского залива может выйти один из крупнейших в России производителей шоколадной пасты и кондитерских глазурей, крупный российский агрохолдинг - с кормом для домашних животных, на рынок Индии - еще один поставщик российских круп и зерна, а в Саудовскую Аравию - экспортеры мяса птицы и замороженных полуфабрикатов.
28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива Gulfood 2023 открылась 20 февраля в Дубае. Она продлится до 24 февраля. В ней на коллективном стенде Made in Russia принимают участие 75 российских компаний.
В этом году посетители смогут познакомиться с продукцией и напитками на коллективном стенде под брендом Made in Russia площадью более 1 тысячи квадратных метров, который организовал РЭЦ. Экспозиция станет самой большой за всю историю участия отечественных компаний компаний в Gulfood на этом стенде.
Открытие стенда Made in Russia на выставке Gulfood - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 12:49
РЭЦ: число участников выставки Gulfood из России за 4 года выросло в 10 раз
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссияСделано в России
 
 
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