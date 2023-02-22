https://ria.ru/20230222/postradavshie-1853740221.html
В ДНР за пять дней погибли четыре мирных жителя
В ДНР за пять дней погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 22.02.2023
В ДНР за пять дней погибли четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя погибли, 16 пострадали в ДНР с 17 по 21 февраля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:48
2023-02-22T14:48
2023-02-22T14:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
владимир путин
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 16 пострадали в ДНР с 17 по 21 февраля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 17 по 21 февраля погибли четыре человека. Число пострадавших за указанный период составило 16. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5473 мирных жителя, в том числе 126 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
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донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Владимир Путин, Дарья Морозова, Происшествия
14:48 22.02.2023 (обновлено: 14:51 22.02.2023)
В ДНР за пять дней погибли четыре мирных жителя
Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за пять дней погибли четыре жителя, 16 пострадали