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Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек - РИА Новости, 22.02.2023
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек
Число пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино увеличилось до двух, спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:39
2023-02-22T14:39
2023-02-22T14:39
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино увеличилось до двух, спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор информировал, что в результате обстрела города мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу, загорелся детский магазин. "В ЦРБ доставлен еще один пострадавший - мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести. Пожар в торговом центре ликвидирован. Спасатели проливают и охлаждают конструкции", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома, строители уже приступили к восстановительным работам.
https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html
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происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино увеличилось до двух человек