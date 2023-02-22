https://ria.ru/20230222/postradavshie-1853736948.html

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек - РИА Новости, 22.02.2023

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек

Число пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино увеличилось до двух, спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:39

2023-02-22T14:39

2023-02-22T14:39

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино увеличилось до двух, спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор информировал, что в результате обстрела города мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу, загорелся детский магазин. "В ЦРБ доставлен еще один пострадавший - мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести. Пожар в торговом центре ликвидирован. Спасатели проливают и охлаждают конструкции", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома, строители уже приступили к восстановительным работам.

https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область