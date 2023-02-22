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Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/postradavshie-1853736948.html
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек - РИА Новости, 22.02.2023
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек
Число пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино увеличилось до двух, спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:39
2023-02-22T14:39
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино увеличилось до двух, спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор информировал, что в результате обстрела города мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу, загорелся детский магазин. "В ЦРБ доставлен еще один пострадавший - мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести. Пожар в торговом центре ликвидирован. Спасатели проливают и охлаждают конструкции", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома, строители уже приступили к восстановительным работам.
https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html
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происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область
14:39 22.02.2023
 
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух человек

Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино увеличилось до двух человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино увеличилось до двух, спасатели ликвидировали пожар в торговом центре, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор информировал, что в результате обстрела города мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу, загорелся детский магазин.
"В ЦРБ доставлен еще один пострадавший - мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести. Пожар в торговом центре ликвидирован. Спасатели проливают и охлаждают конструкции", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома, строители уже приступили к восстановительным работам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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