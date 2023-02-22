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Мишустин поручил Григоренко контролировать исполнение поручений Путина

Мишустин поручил Григоренко контролировать исполнение поручений Путина - РИА Новости, 22.02.2023

Мишустин поручил Григоренко контролировать исполнение поручений Путина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко контролировать исполнение всех поручений по итогам послания президента РФ Владимира... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:53

2023-02-22T15:53

2023-02-22T16:03

политика

михаил мишустин

дмитрий григоренко

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко контролировать исполнение всех поручений по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию."Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, необходимо оперативно взять в работу все поручения главы государства. Контролировать реализацию всех мер, которые были заложены в послании, в аппарате правительства будет Дмитрий Юрьевич Григоренко. Дмитрий Юрьевич, прошу держать все эти вопросы под особым вниманием", - сказал Мишустин на заседании правительства.

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политика, михаил мишустин, дмитрий григоренко, владимир путин, россия