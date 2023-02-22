Глава украинской военной разведки назвал главные поражения Киева
Глава украинской военной разведки назвал главные поражения Киева на поле боя в 2022 году
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов назвал главные, с его точки зрения, поражения Украины на поле боя с февраля 2022 года, среди них бои под Волновахой и под Северодонецком.
"Первое крупнейшее поражение - временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третий, это будет общий ответ, это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым", - приводит слова Буданова издание Forbs.ua.
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По его словам, это его субъективное мнение о самых больших поражениях Украины, которые "исправимы".
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".