https://ria.ru/20230222/pogoda-1853810625.html

Москвичам пообещали "нордическую" погоду в День защитника Отечества

Москвичам пообещали "нордическую" погоду в День защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2023

Москвичам пообещали "нордическую" погоду в День защитника Отечества

В День защитника Отечества, 23 февраля, погода в Москве будет суровой и "нордической", температура опустится на 7 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:56

2023-02-22T16:56

2023-02-22T16:56

общество

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

день защитника отечества

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества, 23 февраля, погода в Москве будет суровой и "нордической", температура опустится на 7 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Днем максимальные температуры 8-10 градусов мороза, по области – до минус 12 градусов. Такой температурный фон примерно на 7 градусов ниже многолетних значений для этого времени года. В День защитника Отечества погода приобретет такой суровый, "мужской" характер и, поскольку ветер будет с севера, можно говорить о "нордическом" характере", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, день защитника отечества