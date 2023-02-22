https://ria.ru/20230222/pogoda-1853810625.html
Москвичам пообещали "нордическую" погоду в День защитника Отечества
Москвичам пообещали "нордическую" погоду в День защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2023
Москвичам пообещали "нордическую" погоду в День защитника Отечества
В День защитника Отечества, 23 февраля, погода в Москве будет суровой и "нордической", температура опустится на 7 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:56
2023-02-22T16:56
2023-02-22T16:56
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
день защитника отечества
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества, 23 февраля, погода в Москве будет суровой и "нордической", температура опустится на 7 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Днем максимальные температуры 8-10 градусов мороза, по области – до минус 12 градусов. Такой температурный фон примерно на 7 градусов ниже многолетних значений для этого времени года. В День защитника Отечества погода приобретет такой суровый, "мужской" характер и, поскольку ветер будет с севера, можно говорить о "нордическом" характере", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, день защитника отечества
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, День защитника Отечества
Москвичам пообещали "нордическую" погоду в День защитника Отечества
Вильфанд спрогнозировал суровую нордическую погоду в Москве в День защитника Отечества
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества, 23 февраля, погода в Москве будет суровой и "нордической", температура опустится на 7 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Днем максимальные температуры 8-10 градусов мороза, по области – до минус 12 градусов. Такой температурный фон примерно на 7 градусов ниже многолетних значений для этого времени года. В День защитника Отечества погода приобретет такой суровый, "мужской" характер и, поскольку ветер будет с севера, можно говорить о "нордическом" характере", - сказал Вильфанд.