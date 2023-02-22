https://ria.ru/20230222/pogoda-1853599885.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная с прояснениями погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидает жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:12
2023-02-22T08:12
2023-02-22T08:12
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидает жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура - минус 10-12, по области - минус 9-14", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Котилевская: облачная погода и до минус 12 градусов ожидается в среду в Москве
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидает жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура - минус 10-12, по области - минус 9-14", - рассказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.