https://ria.ru/20230222/pogoda-1853599885.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная с прояснениями погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидает жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:12

2023-02-22T08:12

2023-02-22T08:12

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидает жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура - минус 10-12, по области - минус 9-14", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"