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Хинштейн предложил распространить меры поддержки на Росгвардию - РИА Новости, 22.02.2023
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Хинштейн предложил распространить меры поддержки на Росгвардию
Хинштейн предложил распространить меры поддержки на Росгвардию - РИА Новости, 22.02.2023
Хинштейн предложил распространить меры поддержки на Росгвардию
Меры поддержки должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии, считает глава думского комитета по информполитике Александр... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:35
2023-02-22T18:35
общество
томская область
севастополь
россия
александр хинштейн
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Меры поддержки должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. "Создание Госфонда помощи участникам СВО и семьям погибших, о котором президент говорил вчера в послании, необходимо в том числе и для унификации существующих льгот на региональном и местном уровне. Ранее я уже поднимал одну из таких проблем. В некоторых регионах принятые меры поддержки касаются исключительно военнослужащих, но не затрагивают сотрудников Росгвардии, что абсолютно несправедливо", написал Хинштейн в своем телеграм-канале. По словам парламентария, в Вологодской и Томской областях, в Башкортостане, Севастополе единовременные выплаты получают только семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. "Не распространяются на росгвардейцев и выплаты за тяжёлые увечья в Вологодской и Томской областях, а также регулярные выплаты для инвалидов боевых действий в Красноярском крае, Новосибирской области и Хакасии", - добавил он. Как отметил Хинштейн, все эти "несправедливости должны быть устранены", так как на данный момент Росгвардия также находится на "переднем крае" спецоперации. "Уже связался с руководителями ряда перечисленных регионов. Переговорил, в частности, с главами Башкортостана, Севастополя, Томской и Кемеровской областей, которые с полным пониманием отнеслись к проблеме и пообещали оперативно в ней разобраться. Постараюсь обсудить это и с остальными коллегами. В адрес всех руководителей регионов мной уже направлены соответствующие обращения", – отметил депутат.
https://ria.ru/20230222/golikova-1853848700.html
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общество, томская область, севастополь, россия, александр хинштейн, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Томская область, Севастополь, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
18:35 22.02.2023
 
Хинштейн предложил распространить меры поддержки на Росгвардию

Хинштейн предложил распространить меры поддержки не только на военных, но и на Росгвардию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Меры поддержки должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 18:14Специальная военная операция на Украине
Голикова будет курировать создание фонда поддержки семей участников СВО
"Создание Госфонда помощи участникам СВО и семьям погибших, о котором президент говорил вчера в послании, необходимо в том числе и для унификации существующих льгот на региональном и местном уровне. Ранее я уже поднимал одну из таких проблем. В некоторых регионах принятые меры поддержки касаются исключительно военнослужащих, но не затрагивают сотрудников Росгвардии, что абсолютно несправедливо", написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, в Вологодской и Томской областях, в Башкортостане, Севастополе единовременные выплаты получают только семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.
"Не распространяются на росгвардейцев и выплаты за тяжёлые увечья в Вологодской и Томской областях, а также регулярные выплаты для инвалидов боевых действий в Красноярском крае, Новосибирской области и Хакасии", - добавил он.
Как отметил Хинштейн, все эти "несправедливости должны быть устранены", так как на данный момент Росгвардия также находится на "переднем крае" спецоперации.
"Уже связался с руководителями ряда перечисленных регионов. Переговорил, в частности, с главами Башкортостана, Севастополя, Томской и Кемеровской областей, которые с полным пониманием отнеслись к проблеме и пообещали оперативно в ней разобраться. Постараюсь обсудить это и с остальными коллегами. В адрес всех руководителей регионов мной уже направлены соответствующие обращения", – отметил депутат.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 03:24
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО
 
ОбществоТомская областьСевастопольРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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