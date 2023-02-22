Хинштейн предложил распространить меры поддержки на Росгвардию
Хинштейн предложил распространить меры поддержки не только на военных, но и на Росгвардию
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Меры поддержки должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине.
"Создание Госфонда помощи участникам СВО и семьям погибших, о котором президент говорил вчера в послании, необходимо в том числе и для унификации существующих льгот на региональном и местном уровне. Ранее я уже поднимал одну из таких проблем. В некоторых регионах принятые меры поддержки касаются исключительно военнослужащих, но не затрагивают сотрудников Росгвардии, что абсолютно несправедливо", написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, в Вологодской и Томской областях, в Башкортостане, Севастополе единовременные выплаты получают только семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.
"Не распространяются на росгвардейцев и выплаты за тяжёлые увечья в Вологодской и Томской областях, а также регулярные выплаты для инвалидов боевых действий в Красноярском крае, Новосибирской области и Хакасии", - добавил он.
Как отметил Хинштейн, все эти "несправедливости должны быть устранены", так как на данный момент Росгвардия также находится на "переднем крае" спецоперации.
"Уже связался с руководителями ряда перечисленных регионов. Переговорил, в частности, с главами Башкортостана, Севастополя, Томской и Кемеровской областей, которые с полным пониманием отнеслись к проблеме и пообещали оперативно в ней разобраться. Постараюсь обсудить это и с остальными коллегами. В адрес всех руководителей регионов мной уже направлены соответствующие обращения", – отметил депутат.