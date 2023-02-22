https://ria.ru/20230222/podderzhka-1853855089.html

Хинштейн предложил распространить меры поддержки на Росгвардию

Хинштейн предложил распространить меры поддержки на Росгвардию - РИА Новости, 22.02.2023

Хинштейн предложил распространить меры поддержки на Росгвардию

Меры поддержки должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии, считает глава думского комитета по информполитике Александр... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:35

2023-02-22T18:35

2023-02-22T18:35

общество

томская область

севастополь

россия

александр хинштейн

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Меры поддержки должны быть направлены не только на военнослужащих, но и на сотрудников Росгвардии, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. "Создание Госфонда помощи участникам СВО и семьям погибших, о котором президент говорил вчера в послании, необходимо в том числе и для унификации существующих льгот на региональном и местном уровне. Ранее я уже поднимал одну из таких проблем. В некоторых регионах принятые меры поддержки касаются исключительно военнослужащих, но не затрагивают сотрудников Росгвардии, что абсолютно несправедливо", написал Хинштейн в своем телеграм-канале. По словам парламентария, в Вологодской и Томской областях, в Башкортостане, Севастополе единовременные выплаты получают только семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. "Не распространяются на росгвардейцев и выплаты за тяжёлые увечья в Вологодской и Томской областях, а также регулярные выплаты для инвалидов боевых действий в Красноярском крае, Новосибирской области и Хакасии", - добавил он. Как отметил Хинштейн, все эти "несправедливости должны быть устранены", так как на данный момент Росгвардия также находится на "переднем крае" спецоперации. "Уже связался с руководителями ряда перечисленных регионов. Переговорил, в частности, с главами Башкортостана, Севастополя, Томской и Кемеровской областей, которые с полным пониманием отнеслись к проблеме и пообещали оперативно в ней разобраться. Постараюсь обсудить это и с остальными коллегами. В адрес всех руководителей регионов мной уже направлены соответствующие обращения", – отметил депутат.

https://ria.ru/20230222/golikova-1853848700.html

https://ria.ru/20230222/pushilin-1853587178.html

томская область

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общество, томская область, севастополь, россия, александр хинштейн, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)