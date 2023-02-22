Рейтинг@Mail.ru
Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/podderzhka-1853756897.html
Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой
Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой - РИА Новости, 22.02.2023
Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой
Президент Молдавии Майя Санду обратилась к американскому коллеге Джо Байдену за содействием в получении Кишиневом финансовой поддержки, сообщает в среду... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:28
2023-02-22T15:28
в мире
молдавия
сша
варшава
майя санду
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830510787_59:0:3072:1695_1920x0_80_0_0_e41e14dbdff120d5d7d17c470d1e76f3.jpg
КИШИНЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к американскому коллеге Джо Байдену за содействием в получении Кишиневом финансовой поддержки, сообщает в среду пресс-служба главы республики. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. "Санду воспользовалась в Варшаве встречей с Байденом, чтобы проинформировать его о сложностях в связи с войной на границах и попросить оказать содействие в увеличении помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости Молдавии", - отметили в пресс-службе Санду. Молдавский президент также поблагодарила Байдена за поддержку, "оказываемую США для экономического развития и демократических преобразований Молдавии". Во вторник президент США в ходе своего выступления в Варшаве заверил власти Молдавии в "поддержке курса страны на независимость и строительство демократии".
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
молдавия
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830510787_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0a3368b1da367bd00d64f8ba8d99559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, варшава, майя санду, джо байден
В мире, Молдавия, США, Варшава, Майя Санду, Джо Байден
15:28 22.02.2023
 
Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой

Санду обратилась к Байдену за содействием в финансовой поддержке Молдавии

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к американскому коллеге Джо Байдену за содействием в получении Кишиневом финансовой поддержки, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00
"Это все изменит". Власти Молдавии перешли черту
"Санду воспользовалась в Варшаве встречей с Байденом, чтобы проинформировать его о сложностях в связи с войной на границах и попросить оказать содействие в увеличении помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости Молдавии", - отметили в пресс-службе Санду.
Молдавский президент также поблагодарила Байдена за поддержку, "оказываемую США для экономического развития и демократических преобразований Молдавии".
Во вторник президент США в ходе своего выступления в Варшаве заверил власти Молдавии в "поддержке курса страны на независимость и строительство демократии".
Военнослужащие ВС Молдовы во время международных военных учений Rapid Trident 2016 - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 17:51
НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение
 
В миреМолдавияСШАВаршаваМайя СандуДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала