https://ria.ru/20230222/podderzhka-1853756897.html
Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой
Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой - РИА Новости, 22.02.2023
Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой
Президент Молдавии Майя Санду обратилась к американскому коллеге Джо Байдену за содействием в получении Кишиневом финансовой поддержки, сообщает в среду... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:28
2023-02-22T15:28
2023-02-22T15:28
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КИШИНЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к американскому коллеге Джо Байдену за содействием в получении Кишиневом финансовой поддержки, сообщает в среду пресс-служба главы республики. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. "Санду воспользовалась в Варшаве встречей с Байденом, чтобы проинформировать его о сложностях в связи с войной на границах и попросить оказать содействие в увеличении помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости Молдавии", - отметили в пресс-службе Санду. Молдавский президент также поблагодарила Байдена за поддержку, "оказываемую США для экономического развития и демократических преобразований Молдавии". Во вторник президент США в ходе своего выступления в Варшаве заверил власти Молдавии в "поддержке курса страны на независимость и строительство демократии".
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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в мире, молдавия, сша, варшава, майя санду, джо байден
В мире, Молдавия, США, Варшава, Майя Санду, Джо Байден
Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой
Санду обратилась к Байдену за содействием в финансовой поддержке Молдавии