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Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю
Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю - РИА Новости, 22.02.2023
Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю
"Война президента США Джо Байдена на Украине" стала подарком Китаю, преподнесенным Пекину на красивой тарелке, такое мнение высказала член палаты представителей РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:08
2023-02-22T23:08
2023-02-22T23:13
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. "Война президента США Джо Байдена на Украине" стала подарком Китаю, преподнесенным Пекину на красивой тарелке, такое мнение высказала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. "Война Байдена на Украине - это подарок на красивой тарелке Китаю", - написала конгрессвумен на своей странице в Twitter. Кроме того, Грин выразила уверенность, что минобороны США должно заниматься защитой американских границ, а не вести страну на грань Третьей мировой войны с Россией и Китаем. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230222/varshava-1853894536.html
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В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, НАТО, Конгресс США, Владимир Путин, Марджори Тейлор Грин
23:08 22.02.2023 (обновлено: 23:13 22.02.2023)
Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю
Конгрессвумен Грин назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю на красивой тарелке