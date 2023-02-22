https://ria.ru/20230222/podarok-1853898824.html

Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю

Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю - РИА Новости, 22.02.2023

Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю

"Война президента США Джо Байдена на Украине" стала подарком Китаю, преподнесенным Пекину на красивой тарелке, такое мнение высказала член палаты представителей РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:08

2023-02-22T23:08

2023-02-22T23:13

в мире

россия

украина

сша

джо байден

нато

конгресс сша

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_550:0:2544:1122_1920x0_80_0_0_80a33137c22540140002ebb8a0c084ef.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. "Война президента США Джо Байдена на Украине" стала подарком Китаю, преподнесенным Пекину на красивой тарелке, такое мнение высказала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. "Война Байдена на Украине - это подарок на красивой тарелке Китаю", - написала конгрессвумен на своей странице в Twitter. Кроме того, Грин выразила уверенность, что минобороны США должно заниматься защитой американских границ, а не вести страну на грань Третьей мировой войны с Россией и Китаем. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230222/varshava-1853894536.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853891210.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, джо байден, нато, конгресс сша, владимир путин, марджори тейлор грин