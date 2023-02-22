https://ria.ru/20230222/podarok-1853719023.html
Губернатор Никитин подарил планшет школьнику, отдавшему деньги военным
Губернатор Никитин подарил планшет школьнику, отдавшему деньги военным - РИА Новости, 22.02.2023
Губернатор Никитин подарил планшет школьнику, отдавшему деньги военным
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подарил восьмикласснику из Пестово планшет, который парень не купил, потому что накопленные деньги пожертвовал в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:57
2023-02-22T13:57
2023-02-22T13:57
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подарил восьмикласснику из Пестово планшет, который парень не купил, потому что накопленные деньги пожертвовал в фонд помощи участникам спецоперации. По данным пресс-службы правительства региона, в декабре 2022 года Иван Талантов скопил нужную сумму на графический планшет. Но в последний момент увидел, что в Пестово есть пункт сбора помощи участникам спецоперации и пожертвовал туда все свои накопления. "Отказаться от мечты, чтобы помочь другим.. Такой поступок нельзя оставить без внимания. Я поблагодарил Ивана в присутствии бойцов и вручил ему новый гаджет, ведь мечты обязательно должны сбываться. Горжусь Иваном! Спасибо родителям за воспитание сына", - сообщил Никитин в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230221/front-1853432351.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), общество
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Общество
Губернатор Никитин подарил планшет школьнику, отдавшему деньги военным
Новгородский губернатор подарил планшет школьнику, пожертвовавшему деньги участникам СВО