Глава МИД Сербии отметил важность новых переговоров Белграда и Приштины
Глава МИД Сербии Дачич: новый раунд переговоров в Брюсселе Белграда и Приштины особо важен
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Переговоры Белграда и Приштины, намеченные на 27 февраля в Брюсселе, будут иметь особый вес из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного конфликта на Украине, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил о проведении днем 27 февраля очередного раунда переговоров под эгидой ЕС, президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти подтвердили свое участие. При этом Вучич отметил, что поедет, "если будет о чем говорить" и указал, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не оставляет много надежд на прогресс переговоров.
"В связи с эскалацией ситуации на Украине усилилась концентрация международного сообщества на попытках решить вопрос статуса нашей южной окраины. В связи с этим, благодаря мудрой политике мы сформировали четкую и твердую переговорную позицию, согласно которой не может быть переговоров ни о каких новых предложениях, пока не будет сформировано Сообщество сербских общин", - заявил Дачич студентам факультета безопасности и обороны.
"Ясно, что предстоящий раунд переговоров в Брюсселе имеет особый вес, потому что хотим выстоять в защите наших национальных интересов, прежде всего, с целью защиты нашего народа и культурно-религиозной идентичности", - цитирует Дачича пресс-служба МИД Сербии.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
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Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.