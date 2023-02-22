https://ria.ru/20230222/peregovory-1853835832.html

Глава МИД Сербии отметил важность новых переговоров Белграда и Приштины

Глава МИД Сербии отметил важность новых переговоров Белграда и Приштины - РИА Новости, 22.02.2023

Глава МИД Сербии отметил важность новых переговоров Белграда и Приштины

Переговоры Белграда и Приштины, намеченные на 27 февраля в Брюсселе, будут иметь особый вес из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:45

2023-02-22T17:45

2023-02-22T17:45

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БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Переговоры Белграда и Приштины, намеченные на 27 февраля в Брюсселе, будут иметь особый вес из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного конфликта на Украине, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил о проведении днем 27 февраля очередного раунда переговоров под эгидой ЕС, президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти подтвердили свое участие. При этом Вучич отметил, что поедет, "если будет о чем говорить" и указал, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не оставляет много надежд на прогресс переговоров. "В связи с эскалацией ситуации на Украине усилилась концентрация международного сообщества на попытках решить вопрос статуса нашей южной окраины. В связи с этим, благодаря мудрой политике мы сформировали четкую и твердую переговорную позицию, согласно которой не может быть переговоров ни о каких новых предложениях, пока не будет сформировано Сообщество сербских общин", - заявил Дачич студентам факультета безопасности и обороны. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.

https://ria.ru/20230221/peregovory-1853483621.html

https://ria.ru/20230221/vuchich-1853435513.html

https://ria.ru/20230217/priznanie-1852798506.html

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в мире, сербия, косово, белград (город), александр вучич, ивица дачич, альбин курти, евросоюз, оон, совет европы