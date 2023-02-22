https://ria.ru/20230222/parom-1853763806.html

Россия и Южная Корея обсудили перспективы паромного сообщения

Россия и Южная Корея обсудили перспективы паромного сообщения - РИА Новости, 22.02.2023

Россия и Южная Корея обсудили перспективы паромного сообщения

Торговый представитель РФ в Республике Корея Александр Масальцев встретился с президентом южнокорейской компании Duwonshipping Ли Сок Ги, стороны обсудили... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:42

2023-02-22T15:42

2023-02-22T15:43

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южная корея

экономика

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СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Торговый представитель РФ в Республике Корея Александр Масальцев встретился с президентом южнокорейской компании Duwonshipping Ли Сок Ги, стороны обсудили перспективы паромного сообщения между портами городов Владивосток и Тонхэ, а также возможности расширения грузовых и пассажирских перевозок, сообщило торгпредство России в Южной Корее в среду. По данным ведомства, встреча состоялась 20 февраля. "В рамках мероприятия обсуждались перспективы дальнейшей деятельности компании, управляющей прямым паромным сообщением между портами городов Владивосток и Тонхэ, а также возможные пути расширения пассажирских и грузовых морских перевозок между двумя странами", - говорится в сообщении. Масальцев также выразил удовлетворенность в связи с оперативным ремонтом судна Eastern Dream и восстановлением паромного сообщения между Россией и Южной Кореей. Ранее сообщалось, что судно Eastern Dream, курсирующее между южнокорейским городом Донхэ и Владивостоком, с 27 января по 14 февраля должно было прекратить рейсы из-за ремонта. Летом после более чем двухлетнего перерыва частично возобновилось пассажирское паромное сообщение между Владивостоком и портом Южной Кореи, 30 июня из Донхэ во Владивосток прибыл паром Eastern Dream с 16 пассажирами на борту: восемью гражданами Южной Кореи и таким же числом россиян. Корейская ассоциация международной торговли (KITA) сообщала, что россияне и граждане третьих стран с 9 августа могут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею. Планировалось, что рейсы будут выполняться один раз в неделю, но в декабре частоту переходов Донхэ-Владивосток удвоили. В Eastern Marine рассказали РИА Новости, что дополнительный рейс предназначен для перевозки грузов, он пользуется большой популярностью импортеров корейских автомобилей.

https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html

https://ria.ru/20230131/vooruzheniya-1848685093.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, южная корея, экономика