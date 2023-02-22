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Россия и Южная Корея обсудили перспективы паромного сообщения - РИА Новости, 22.02.2023
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Россия и Южная Корея обсудили перспективы паромного сообщения
Россия и Южная Корея обсудили перспективы паромного сообщения - РИА Новости, 22.02.2023
Россия и Южная Корея обсудили перспективы паромного сообщения
Торговый представитель РФ в Республике Корея Александр Масальцев встретился с президентом южнокорейской компании Duwonshipping Ли Сок Ги, стороны обсудили... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:42
2023-02-22T15:43
россия
южная корея
экономика
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СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Торговый представитель РФ в Республике Корея Александр Масальцев встретился с президентом южнокорейской компании Duwonshipping Ли Сок Ги, стороны обсудили перспективы паромного сообщения между портами городов Владивосток и Тонхэ, а также возможности расширения грузовых и пассажирских перевозок, сообщило торгпредство России в Южной Корее в среду. По данным ведомства, встреча состоялась 20 февраля. "В рамках мероприятия обсуждались перспективы дальнейшей деятельности компании, управляющей прямым паромным сообщением между портами городов Владивосток и Тонхэ, а также возможные пути расширения пассажирских и грузовых морских перевозок между двумя странами", - говорится в сообщении. Масальцев также выразил удовлетворенность в связи с оперативным ремонтом судна Eastern Dream и восстановлением паромного сообщения между Россией и Южной Кореей. Ранее сообщалось, что судно Eastern Dream, курсирующее между южнокорейским городом Донхэ и Владивостоком, с 27 января по 14 февраля должно было прекратить рейсы из-за ремонта. Летом после более чем двухлетнего перерыва частично возобновилось пассажирское паромное сообщение между Владивостоком и портом Южной Кореи, 30 июня из Донхэ во Владивосток прибыл паром Eastern Dream с 16 пассажирами на борту: восемью гражданами Южной Кореи и таким же числом россиян. Корейская ассоциация международной торговли (KITA) сообщала, что россияне и граждане третьих стран с 9 августа могут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею. Планировалось, что рейсы будут выполняться один раз в неделю, но в декабре частоту переходов Донхэ-Владивосток удвоили. В Eastern Marine рассказали РИА Новости, что дополнительный рейс предназначен для перевозки грузов, он пользуется большой популярностью импортеров корейских автомобилей.
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россия, южная корея, экономика
Россия, Южная Корея, Экономика
15:42 22.02.2023 (обновлено: 15:43 22.02.2023)
 
Россия и Южная Корея обсудили перспективы паромного сообщения

Торгпредство: Россия и Южная Корея обсудили перспективы паромного сообщения между странами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Торговый представитель РФ в Республике Корея Александр Масальцев встретился с президентом южнокорейской компании Duwonshipping Ли Сок Ги, стороны обсудили перспективы паромного сообщения между портами городов Владивосток и Тонхэ, а также возможности расширения грузовых и пассажирских перевозок, сообщило торгпредство России в Южной Корее в среду.
По данным ведомства, встреча состоялась 20 февраля.
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"В рамках мероприятия обсуждались перспективы дальнейшей деятельности компании, управляющей прямым паромным сообщением между портами городов Владивосток и Тонхэ, а также возможные пути расширения пассажирских и грузовых морских перевозок между двумя странами", - говорится в сообщении.
Масальцев также выразил удовлетворенность в связи с оперативным ремонтом судна Eastern Dream и восстановлением паромного сообщения между Россией и Южной Кореей.
Ранее сообщалось, что судно Eastern Dream, курсирующее между южнокорейским городом Донхэ и Владивостоком, с 27 января по 14 февраля должно было прекратить рейсы из-за ремонта.
Летом после более чем двухлетнего перерыва частично возобновилось пассажирское паромное сообщение между Владивостоком и портом Южной Кореи, 30 июня из Донхэ во Владивосток прибыл паром Eastern Dream с 16 пассажирами на борту: восемью гражданами Южной Кореи и таким же числом россиян. Корейская ассоциация международной торговли (KITA) сообщала, что россияне и граждане третьих стран с 9 августа могут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею. Планировалось, что рейсы будут выполняться один раз в неделю, но в декабре частоту переходов Донхэ-Владивосток удвоили. В Eastern Marine рассказали РИА Новости, что дополнительный рейс предназначен для перевозки грузов, он пользуется большой популярностью импортеров корейских автомобилей.
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