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В Липецкой области законсервировали древние памятники архитектуры - РИА Новости, 22.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230222/pamyatniki-1853750815.html
В Липецкой области законсервировали древние памятники архитектуры
В Липецкой области законсервировали древние памятники архитектуры - РИА Новости, 22.02.2023
В Липецкой области законсервировали древние памятники архитектуры
Благодаря федеральному проекту сохранения аварийных объектов культуры "Консервация" в Липецкой области удастся сохранить 12 памятников архитектуры. Из... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:13
2023-02-22T15:13
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Благодаря федеральному проекту сохранения аварийных объектов культуры "Консервация" в Липецкой области удастся сохранить 12 памятников архитектуры. Из федерального бюджета для этого выделено более 117 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что законсервированные объекты – это древние православные храмы с уникальной архитектурой, расположенные в селах Липецкой области. Во избежание разрушения на объектах установили временную кровлю, отремонтировали кирпичную кладку, обработали деревянные конструкции от гниения и возгорания, законсервировали оконные и дверные проёмы.Также, по словам Артамонова, специалистам пришлось разобрать завалы от обрушенных конструкций, укрепить конструкции и закрыть контуры, что позволит предотвратить разрушение зданий до дальнейшей полноценной реставрации.Он отметил, что в 2023 году в рамках федерального проекта планируется законсервировать ещё шесть памятников. В списке – Покровская церковь XVIII века в Данковском районе, восточный и западный флигель усадьбы в селе Баловнево там же, Ильинская церковь XVII века в лебедянском Троицком монастыре, Успенская церковь в Ельце и Троицкая церковь в селе Талица Елецкого района.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
15:13 22.02.2023
 

В Липецкой области законсервировали древние памятники архитектуры

© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области законсервировали древние памятники архитектуры
В Липецкой области законсервировали древние памятники архитектуры - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : пресс служба правительства Липецкой области
В Липецкой области законсервировали древние памятники архитектуры
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Благодаря федеральному проекту сохранения аварийных объектов культуры "Консервация" в Липецкой области удастся сохранить 12 памятников архитектуры. Из федерального бюджета для этого выделено более 117 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что законсервированные объекты – это древние православные храмы с уникальной архитектурой, расположенные в селах Липецкой области. Во избежание разрушения на объектах установили временную кровлю, отремонтировали кирпичную кладку, обработали деревянные конструкции от гниения и возгорания, законсервировали оконные и дверные проёмы.
Также, по словам Артамонова, специалистам пришлось разобрать завалы от обрушенных конструкций, укрепить конструкции и закрыть контуры, что позволит предотвратить разрушение зданий до дальнейшей полноценной реставрации.
"Эти объекты являются достоянием края и достойны стать точками притяжения туристов. Но нужно либо полностью их восстановить, либо уберечь от дальнейшего разрушения. Первый путь намного затратнее, но у региона есть опыт привлечения инвесторов с предоставлением им возможности дальнейшего использования объектов в туристической индустрии. Есть надежда, что эта практика получит свое распространение", – подчеркнул Артамонов.
Он отметил, что в 2023 году в рамках федерального проекта планируется законсервировать ещё шесть памятников. В списке – Покровская церковь XVIII века в Данковском районе, восточный и западный флигель усадьбы в селе Баловнево там же, Ильинская церковь XVII века в лебедянском Троицком монастыре, Успенская церковь в Ельце и Троицкая церковь в селе Талица Елецкого района.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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