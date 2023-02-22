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В Казанском танковом училище открыли 11 бюстов Героев России - РИА Новости, 22.02.2023
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В Казанском танковом училище открыли 11 бюстов Героев России
В Казанском танковом училище открыли 11 бюстов Героев России - РИА Новости, 22.02.2023
В Казанском танковом училище открыли 11 бюстов Героев России
Бюсты 11 Героев Российской Федерации, выпускников Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища открыли в среду на территории учебного... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:25
2023-02-22T11:25
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Бюсты 11 Героев Российской Федерации, выпускников Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища открыли в среду на территории учебного заведения, сообщает пресс-служба главы Татарстана. На Аллее Героев училища появились бюсты генерал-майора Минигали Шаймуратова, генерал-майора Романа Шадрина, старшего лейтенанта Игоря Ахпашева, старшего лейтенанта Виталия Горина, майора Сергея Кустова, младшего лейтенанта Константина Ситкина, майора Тулпара Мусалаева, старшего лейтенанта Максима Михайлова, старшего лейтенанта Игоря Насибуллина, старшего лейтенанта Дамира Шаймарданова, майора Сергея Панова. "Рад приветствовать всех на церемонии открытия бюстов воинов-танкистов, наших героев, которые ценой собственной жизни исполнили воинский долг по защите Родины. Мы воздаем должное нашим ребятам, их делам и ратным подвигам, совершенным в ходе военных конфликтов, контртеррористических операций, специальной военной операции. Их имена навечно занесены в книгу бессмертной славы, мужества и доблести", - сказал на церемонии открытия раис Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики отметил, что в условиях проведения специальной военной операции День защитника Отечества приобретает еще большую значимость. По его словам, несмотря на непростые вызовы, страна, сплотившись вокруг национального лидера и своих воинов, демонстрирует всему миру, что способна защитить суверенитет и своих граждан. Слова глубокой скорби и поддержки Минниханов выразил родственникам героев. "Разделяю вашу боль. Вы должны знать, что их подвиги навсегда останутся в нашей памяти, станут примером героизма и подлинного служения Родине для многих поколений ребят, которые придут в легендарное Танковое училище, чтобы связать жизнь с Вооруженными силами", - сказал он.
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
11:25 22.02.2023
 
В Казанском танковом училище открыли 11 бюстов Героев России

Бюсты 11 Героев России, выпускников Казанского танкового училища, открыли в среду

© Фото : Глава Татарстана Рустам Минниханов/TelegramГлава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия бюстов Героев России, выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища
Глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия бюстов Героев России, выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Глава Татарстана Рустам Минниханов/Telegram
Глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия бюстов Героев России, выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища
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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Бюсты 11 Героев Российской Федерации, выпускников Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища открыли в среду на территории учебного заведения, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
На Аллее Героев училища появились бюсты генерал-майора Минигали Шаймуратова, генерал-майора Романа Шадрина, старшего лейтенанта Игоря Ахпашева, старшего лейтенанта Виталия Горина, майора Сергея Кустова, младшего лейтенанта Константина Ситкина, майора Тулпара Мусалаева, старшего лейтенанта Максима Михайлова, старшего лейтенанта Игоря Насибуллина, старшего лейтенанта Дамира Шаймарданова, майора Сергея Панова.
© Фото : Глава Татарстана Рустам Минниханов/TelegramГлава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия бюстов Героев России, выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища
Глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия бюстов Героев России, выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Глава Татарстана Рустам Минниханов/Telegram
Глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия бюстов Героев России, выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища
"Рад приветствовать всех на церемонии открытия бюстов воинов-танкистов, наших героев, которые ценой собственной жизни исполнили воинский долг по защите Родины. Мы воздаем должное нашим ребятам, их делам и ратным подвигам, совершенным в ходе военных конфликтов, контртеррористических операций, специальной военной операции. Их имена навечно занесены в книгу бессмертной славы, мужества и доблести", - сказал на церемонии открытия раис Татарстана Рустам Минниханов.
Глава республики отметил, что в условиях проведения специальной военной операции День защитника Отечества приобретает еще большую значимость. По его словам, несмотря на непростые вызовы, страна, сплотившись вокруг национального лидера и своих воинов, демонстрирует всему миру, что способна защитить суверенитет и своих граждан.
Слова глубокой скорби и поддержки Минниханов выразил родственникам героев. "Разделяю вашу боль. Вы должны знать, что их подвиги навсегда останутся в нашей памяти, станут примером героизма и подлинного служения Родине для многих поколений ребят, которые придут в легендарное Танковое училище, чтобы связать жизнь с Вооруженными силами", - сказал он.
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Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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