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В Нижнем Новгороде четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 22.02.2023
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В Нижнем Новгороде четыре человека погибли от отравления угарным газом
В Нижнем Новгороде четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 22.02.2023
В Нижнем Новгороде четыре человека погибли от отравления угарным газом
Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде, младенец доставлен в больницу, сообщил министр здравоохранения Нижегородской... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:33
2023-02-22T08:33
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде, младенец доставлен в больницу, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. "Информация о пострадавших в доме 29 на улице Гаугеля в Нижнем Новгороде. Погибли четыре человека (двое взрослых - мужчина 35 лет, женщина 30 лет и двое детей - девочка 8 лет и мальчик 2 года)", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что четырехмесячный ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в областную детскую больницу с диагнозом отравление угарным газом. В свою очередь прокуратура Нижегородской области сообщает о том, что организовала проверку по информации об отравлении семьи угарным газом. "По итогам проверочных мероприятий надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, и при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
08:33 22.02.2023
 
В Нижнем Новгороде четыре человека погибли от отравления угарным газом

Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде, младенец доставлен в больницу, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
"Информация о пострадавших в доме 29 на улице Гаугеля в Нижнем Новгороде. Погибли четыре человека (двое взрослых - мужчина 35 лет, женщина 30 лет и двое детей - девочка 8 лет и мальчик 2 года)", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что четырехмесячный ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в областную детскую больницу с диагнозом отравление угарным газом.
В свою очередь прокуратура Нижегородской области сообщает о том, что организовала проверку по информации об отравлении семьи угарным газом. "По итогам проверочных мероприятий надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, и при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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