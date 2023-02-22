https://ria.ru/20230222/otravlenie-1853601423.html

В Нижнем Новгороде четыре человека погибли от отравления угарным газом

В Нижнем Новгороде четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 22.02.2023

В Нижнем Новгороде четыре человека погибли от отравления угарным газом

Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде, младенец доставлен в больницу, сообщил министр здравоохранения Нижегородской... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:33

2023-02-22T08:33

2023-02-22T08:33

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде, младенец доставлен в больницу, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. "Информация о пострадавших в доме 29 на улице Гаугеля в Нижнем Новгороде. Погибли четыре человека (двое взрослых - мужчина 35 лет, женщина 30 лет и двое детей - девочка 8 лет и мальчик 2 года)", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что четырехмесячный ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в областную детскую больницу с диагнозом отравление угарным газом. В свою очередь прокуратура Нижегородской области сообщает о том, что организовала проверку по информации об отравлении семьи угарным газом. "По итогам проверочных мероприятий надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, и при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230216/delo-1852415956.html

нижний новгород

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, нижегородская область