https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853724515.html
Отношения России и Китая развиваются стабильно, заявил Ван И
Отношения России и Китая развиваются стабильно, заявил Ван И - РИА Новости, 22.02.2023
Отношения России и Китая развиваются стабильно, заявил Ван И
Отношения Москвы и Пекина не подвержены давлению третьих сторон, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:14
2023-02-22T14:14
2023-02-22T14:41
россия
китай
владимир путин
ван и (политик)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина не подвержены давлению третьих сторон, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И."Наши отношения не направлены на третьи страны, не подвержены давлению третьих сторон. У нас есть крепкий фундамент и в экономике, и в политике, и в культуре", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."На фоне сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, очень стабильно развиваются", - сказал Ван И на встрече с президентом РФ в среду.КНР готова укреплять стратегическое сотрудничество с Россией по всем направлениям в интересах наших стран и всего мира, также заявил Ван И."Мы готовы углублять политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество с российской стороной, всесторонне расширять практическое сотрудничество … для обеспечения интересов наших стран, а также для содействия развитию всего мира", - сказал Ван И.
https://ria.ru/20230222/si-1853722537.html
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россия, китай, владимир путин, ван и (политик)
Россия, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик)
14:14 22.02.2023 (обновлено: 14:41 22.02.2023)
Отношения России и Китая развиваются стабильно, заявил Ван И
Ван И: отношения России и Китая стабильны и не подвержены влиянию третьих сторон
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина не подвержены давлению третьих сторон, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
"Наши отношения не направлены на третьи страны, не подвержены давлению третьих сторон. У нас есть крепкий фундамент и в экономике, и в политике, и в культуре", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"На фоне сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, очень стабильно развиваются", - сказал Ван И на встрече с президентом РФ в среду.
КНР готова укреплять стратегическое сотрудничество с Россией по всем направлениям в интересах наших стран и всего мира, также заявил Ван И.
"Мы готовы углублять политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество с российской стороной, всесторонне расширять практическое сотрудничество … для обеспечения интересов наших стран, а также для содействия развитию всего мира", - сказал Ван И.