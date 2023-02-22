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Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений - РИА Новости, 22.02.2023
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Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений
Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений - РИА Новости, 22.02.2023
Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений
Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, страны достигают новых рубежей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:09
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россия
китай
владимир путин
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, страны достигают новых рубежей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И."Хотел бы отметить, что российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей", - сказал Путин.Во встрече с российской стороны участвуют также глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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россия, китай, владимир путин, ван и (политик), сергей лавров
Россия, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик), Сергей Лавров
14:09 22.02.2023 (обновлено: 14:57 22.02.2023)
 
Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений

Путин: российско-китайские отношения развиваются так, как планировали стороны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, страны достигают новых рубежей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
"Хотел бы отметить, что российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей", - сказал Путин.
Во встрече с российской стороны участвуют также глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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РоссияКитайВладимир ПутинВан И (политик)Сергей Лавров
 
 
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