https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853723093.html

Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений

Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений - РИА Новости, 22.02.2023

Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений

Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, страны достигают новых рубежей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:09

2023-02-22T14:09

2023-02-22T14:57

россия

китай

владимир путин

ван и (политик)

сергей лавров

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, страны достигают новых рубежей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И."Хотел бы отметить, что российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей", - сказал Путин.Во встрече с российской стороны участвуют также глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

https://ria.ru/20230222/si-1853722537.html

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китай

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россия, китай, владимир путин, ван и (политик), сергей лавров