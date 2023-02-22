https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853723093.html
Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений
Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений - РИА Новости, 22.02.2023
Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений
Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, страны достигают новых рубежей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:09
2023-02-22T14:09
2023-02-22T14:57
россия
китай
владимир путин
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, страны достигают новых рубежей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И."Хотел бы отметить, что российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей", - сказал Путин.Во встрече с российской стороны участвуют также глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
https://ria.ru/20230222/si-1853722537.html
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россия, китай, владимир путин, ван и (политик), сергей лавров
Россия, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик), Сергей Лавров
14:09 22.02.2023 (обновлено: 14:57 22.02.2023)
Путин оценил тенденции развития российско-китайских отношений
Путин: российско-китайские отношения развиваются так, как планировали стороны