https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853654854.html
Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга, заявил Лавров
Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2023
Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга, заявил Лавров
Москва и Пекин готовы выступать в защиту интересов друг друга на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с членом Политбюро... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:39
2023-02-22T11:39
2023-02-22T13:55
москва
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ван и (политик)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва и Пекин готовы выступать в защиту интересов друг друга на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с членом Политбюро Коммунистической партии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ван И."Наши отношения уверенно и динамично развиваются, и, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, мы демонстрируем сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН", — сказал Лавров.Ван И, в свою очередь, отметил, что высокая динамика взаимодействия сохраняется усилиями председателя КПК Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина."Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности", — добавил представитель КНР.Пекин, как заметил дипломат, ожидает от сегодняшней встречи выхода на новые договоренности.Ван И также заверил российского коллегу, что продолжит работать над углублением отношений на любом посту.
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Лавров об отношениях РФ и КНР: "Демонстрируем сплоченность"
Лавров об отношениях РФ и КНР: "Демонстрируем сплоченность"
2023-02-22T11:39
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москва, пекин, россия, китай, сергей лавров, в мире, ван и (политик), оон
Москва, Пекин, Россия, Китай, Сергей Лавров, В мире, Ван И (политик), ООН
11:39 22.02.2023 (обновлено: 13:55 22.02.2023)
Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга, заявил Лавров
Лавров: отношения России и Китая динамично развиваются, страны готовы защищать друг друга
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва и Пекин готовы выступать в защиту интересов друг друга на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с членом Политбюро Коммунистической партии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ван И.
"Наши отношения уверенно и динамично развиваются, и, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, мы демонстрируем сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН
", — сказал Лавров.
Ван И, в свою очередь, отметил, что высокая динамика взаимодействия сохраняется усилиями председателя КПК Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.
"Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности", — добавил представитель КНР.
Пекин, как заметил дипломат, ожидает от сегодняшней встречи выхода на новые договоренности.
Ван И также заверил российского коллегу, что продолжит работать над углублением отношений на любом посту.