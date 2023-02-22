https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853654854.html

Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга, заявил Лавров

Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2023

Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга, заявил Лавров

Москва и Пекин готовы выступать в защиту интересов друг друга на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с членом Политбюро... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:39

2023-02-22T11:39

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москва

пекин

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китай

сергей лавров

в мире

ван и (политик)

оон

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва и Пекин готовы выступать в защиту интересов друг друга на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с членом Политбюро Коммунистической партии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ван И."Наши отношения уверенно и динамично развиваются, и, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, мы демонстрируем сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН", — сказал Лавров.Ван И, в свою очередь, отметил, что высокая динамика взаимодействия сохраняется усилиями председателя КПК Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина."Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности", — добавил представитель КНР.Пекин, как заметил дипломат, ожидает от сегодняшней встречи выхода на новые договоренности.Ван И также заверил российского коллегу, что продолжит работать над углублением отношений на любом посту.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

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пекин

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Лавров об отношениях РФ и КНР: "Демонстрируем сплоченность" Лавров об отношениях РФ и КНР: "Демонстрируем сплоченность" 2023-02-22T11:39 true PT0M22S

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москва, пекин, россия, китай, сергей лавров, в мире, ван и (политик), оон