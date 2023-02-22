https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853895708.html
Москва не будет применять ядерное оружие в Киеве, заявил российский посол
Москва не будет применять ядерное оружие в Киеве, заявил российский посол - РИА Новости, 22.02.2023
Москва не будет применять ядерное оружие в Киеве, заявил российский посол
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:40
2023-02-22T22:40
2023-02-22T22:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. "В этом конфликте? Нет, у нас очень четкая доктрина, и она описывает очень конкретный случай, при котором ядерное оружие может быть использовано. Это если ядерный удар будет нанесен по России впервые и если нападение с использованием обычного оружия будет настолько серьезным, что существование нашего государства будет в опасности", - заявил посол в интервью британской радиостанции LBC, отвечая на вопрос, собирается ли Россия использовать ядерное оружие в украинском конфликте. По словам дипломата, конфликт на Украине не подпадает ни под одну из перечисленных ситуаций. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, андрей келин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Андрей Келин
Москва не будет применять ядерное оружие в Киеве, заявил российский посол
Посол Келин: Россия не собирается применять ядерное оружие в конфликте на Украине