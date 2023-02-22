https://ria.ru/20230222/obuchenie-1853880522.html
Уоллес проверил обучающихся в Британии украинских военных
Уоллес проверил обучающихся в Британии украинских военных - РИА Новости, 22.02.2023
Уоллес проверил обучающихся в Британии украинских военных
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил военную базу в графстве Дорсет, на которой украинцев обучают эксплуатации танков, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:28
2023-02-22T20:28
2023-02-22T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
сергей лавров
бен уоллес
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил военную базу в графстве Дорсет, на которой украинцев обучают эксплуатации танков, сообщает телеканал Sky News. "Бен Уоллес посетил военную базу Бовингтон Кэмп в Дорсете, где украинские солдаты обучаются на танках Challenger 2", - говорится в сообщении. При этом их обучение также проходит на боевых бронированных машинах Ajax Ares. Солдаты в ходе обучения продемонстрировали выполнение ремонтных работ, затем общались с главой британского оборонного ведомства. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853730948.html
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Уоллес проверил обучающихся в Британии украинских военных
Глава Минобороны Британии Уоллес посетил базу, где военных ВСУ учат эксплуатации танков