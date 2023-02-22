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Пушилин предупредил об усилении обстрелов со стороны ВСУ в праздники - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/obstrel-1853649628.html
Пушилин предупредил об усилении обстрелов со стороны ВСУ в праздники
Пушилин предупредил об усилении обстрелов со стороны ВСУ в праздники - РИА Новости, 22.02.2023
Пушилин предупредил об усилении обстрелов со стороны ВСУ в праздники
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские обстрелы в праздничные дни могут стать интенсивнее, ПВО в республике работает в усиленном режиме. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:21
2023-02-22T11:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские обстрелы в праздничные дни могут стать интенсивнее, ПВО в республике работает в усиленном режиме."Есть информация, что в ближайшие 2–3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся. Наши артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, ПВО находится в усиленном режиме", - написал он в своем телеграм-канале.Врио главы ДНР также попросил жителей лишний раз не выходить на улицу.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:21 22.02.2023 (обновлено: 11:33 22.02.2023)
 
Пушилин предупредил об усилении обстрелов со стороны ВСУ в праздники

Пушилин предупредил, что украинские войска могут усилить обстрелы в праздничные дни

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские обстрелы в праздничные дни могут стать интенсивнее, ПВО в республике работает в усиленном режиме.
"Есть информация, что в ближайшие 2–3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся. Наши артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, ПВО находится в усиленном режиме", - написал он в своем телеграм-канале.
Врио главы ДНР также попросил жителей лишний раз не выходить на улицу.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 14:33Специальная военная операция на Украине
В Донецке сработала система ПВО после окончания послания Путина
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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