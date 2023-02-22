https://ria.ru/20230222/obstrel-1853649628.html

Пушилин предупредил об усилении обстрелов со стороны ВСУ в праздники

Пушилин предупредил об усилении обстрелов со стороны ВСУ в праздники - РИА Новости, 22.02.2023

Пушилин предупредил об усилении обстрелов со стороны ВСУ в праздники

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские обстрелы в праздничные дни могут стать интенсивнее, ПВО в республике работает в усиленном режиме. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:21

2023-02-22T11:21

2023-02-22T11:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские обстрелы в праздничные дни могут стать интенсивнее, ПВО в республике работает в усиленном режиме."Есть информация, что в ближайшие 2–3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся. Наши артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, ПВО находится в усиленном режиме", - написал он в своем телеграм-канале.Врио главы ДНР также попросил жителей лишний раз не выходить на улицу.

https://ria.ru/20230221/donetsk-1853446957.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр