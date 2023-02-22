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В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе - РИА Новости, 22.02.2023
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В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе
В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе - РИА Новости, 22.02.2023
В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе
Крупное обрушение произошло на угольном разрезе в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, под завалами оказались рабочие и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:11
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в мире
китай
внутренняя монголия
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Крупное обрушение произошло на угольном разрезе в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, под завалами оказались рабочие и техника, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. На данный момент неизвестно, сколько именно человек оказались в ловушке и что спровоцировало обвал. На место происшествия направились несколько групп спасателей.
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в мире, китай, внутренняя монголия
В мире, Китай, Внутренняя Монголия
14:11 22.02.2023 (обновлено: 14:16 22.02.2023)
 
В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе

Во Внутренней Монголии на севере Китая произошло крупное обрушение на угольном разрезе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Крупное обрушение произошло на угольном разрезе в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, под завалами оказались рабочие и техника, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
На данный момент неизвестно, сколько именно человек оказались в ловушке и что спровоцировало обвал.
На место происшествия направились несколько групп спасателей.
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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В результате взрыва на химзаводе в КНР погибли два человека, сообщили СМИ
 
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