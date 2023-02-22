https://ria.ru/20230222/obrushenie-1853723408.html

В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе

В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе - РИА Новости, 22.02.2023

В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе

Крупное обрушение произошло на угольном разрезе в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, под завалами оказались рабочие и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:11

2023-02-22T14:11

2023-02-22T14:16

в мире

китай

внутренняя монголия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770916928_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_f0e7f9c7b55625fa54c18f8469fd3c24.jpg

ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Крупное обрушение произошло на угольном разрезе в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, под завалами оказались рабочие и техника, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. На данный момент неизвестно, сколько именно человек оказались в ловушке и что спровоцировало обвал. На место происшествия направились несколько групп спасателей.

https://ria.ru/20230116/khimzavod-1845072013.html

китай

внутренняя монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, внутренняя монголия