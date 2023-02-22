https://ria.ru/20230222/obrushenie-1853723408.html
В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе
В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе - РИА Новости, 22.02.2023
В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе
Крупное обрушение произошло на угольном разрезе в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, под завалами оказались рабочие и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:11
2023-02-22T14:11
2023-02-22T14:16
в мире
китай
внутренняя монголия
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Крупное обрушение произошло на угольном разрезе в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, под завалами оказались рабочие и техника, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. На данный момент неизвестно, сколько именно человек оказались в ловушке и что спровоцировало обвал. На место происшествия направились несколько групп спасателей.
https://ria.ru/20230116/khimzavod-1845072013.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, внутренняя монголия
В мире, Китай, Внутренняя Монголия
14:11 22.02.2023 (обновлено: 14:16 22.02.2023)
В Китае произошло крупное обрушение на угольном разрезе
Во Внутренней Монголии на севере Китая произошло крупное обрушение на угольном разрезе