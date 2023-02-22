https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853766153.html
Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию
Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию
Необходимо в короткие сроки скорректировать законодательство в сфере образования, чтобы дать каждому получить новые возможности в обучении и трудоустройстве,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:50
2023-02-22T15:50
2023-02-22T16:08
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки скорректировать законодательство в сфере образования, чтобы дать каждому получить новые возможности в обучении и трудоустройстве, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Предстоит существенно расширить федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого ведется работа по обновлению всей системы среднего образования с прошлого года. Также надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе, и прошу здесь в короткие сроки вместе с законодателями скорректировать существующую нормативную базу", - сказал Мишустин на заседании правительства.По словам премьера, такая корректировка "позволит каждому получить новые возможности для обучения и трудоустройства".
https://sn.ria.ru/20230222/proverochnye-1853649814.html
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россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
15:50 22.02.2023 (обновлено: 16:08 22.02.2023)
Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию
Мишустин: скорректировать законодательство по образованию необходимо в короткие сроки