https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853766153.html

Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию

Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию - РИА Новости, 22.02.2023

Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию

Необходимо в короткие сроки скорректировать законодательство в сфере образования, чтобы дать каждому получить новые возможности в обучении и трудоустройстве,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:50

2023-02-22T15:50

2023-02-22T16:08

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки скорректировать законодательство в сфере образования, чтобы дать каждому получить новые возможности в обучении и трудоустройстве, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Предстоит существенно расширить федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого ведется работа по обновлению всей системы среднего образования с прошлого года. Также надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе, и прошу здесь в короткие сроки вместе с законодателями скорректировать существующую нормативную базу", - сказал Мишустин на заседании правительства.По словам премьера, такая корректировка "позволит каждому получить новые возможности для обучения и трудоустройства".

https://sn.ria.ru/20230222/proverochnye-1853649814.html

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россия, общество, михаил мишустин