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Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию - РИА Новости, 22.02.2023
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Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию
Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию
Необходимо в короткие сроки скорректировать законодательство в сфере образования, чтобы дать каждому получить новые возможности в обучении и трудоустройстве,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:50
2023-02-22T16:08
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки скорректировать законодательство в сфере образования, чтобы дать каждому получить новые возможности в обучении и трудоустройстве, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Предстоит существенно расширить федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого ведется работа по обновлению всей системы среднего образования с прошлого года. Также надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе, и прошу здесь в короткие сроки вместе с законодателями скорректировать существующую нормативную базу", - сказал Мишустин на заседании правительства.По словам премьера, такая корректировка "позволит каждому получить новые возможности для обучения и трудоустройства".
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россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
15:50 22.02.2023 (обновлено: 16:08 22.02.2023)
 
Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию

Мишустин: скорректировать законодательство по образованию необходимо в короткие сроки

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки скорректировать законодательство в сфере образования, чтобы дать каждому получить новые возможности в обучении и трудоустройстве, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Предстоит существенно расширить федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого ведется работа по обновлению всей системы среднего образования с прошлого года. Также надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе, и прошу здесь в короткие сроки вместе с законодателями скорректировать существующую нормативную базу", - сказал Мишустин на заседании правительства.
По словам премьера, такая корректировка "позволит каждому получить новые возможности для обучения и трудоустройства".
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