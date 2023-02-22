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"Нижполиграф" станет федеральным технопарком профобразования - РИА Новости, 22.02.2023
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Нижегородская область
https://ria.ru/20230222/nizhpoligraf-1853649205.html
"Нижполиграф" станет федеральным технопарком профобразования
"Нижполиграф" станет федеральным технопарком профобразования - РИА Новости, 22.02.2023
"Нижполиграф" станет федеральным технопарком профобразования
Расположенное в центре Нижнего Новгорода здание "Нижполиграфа" станет федеральным технопарком профессионального образования, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:20
2023-02-22T11:20
нижегородская область
нижегородская область
россия
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев — РИА Новости. Расположенное в центре Нижнего Новгорода здание "Нижполиграфа" станет федеральным технопарком профессионального образования, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию 21 февраля заявил о необходимости развития сферы профессионального образования и поставил задачу за следующие пять лет подготовить около миллиона специалистов для промышленных предприятий. "Федеральный технопарк профессионального образования будет создан на базе инфраструктурного комплекса "Нижполиграф" на площади более 45 тысяч квадратных метров. Он станет ресурсным центром для повышения квалификации преподавателей средних учебных заведений со всей России, а также для обучения тысяч студентов востребованным рабочим специальностям", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что технопарк профессионального образования призван стать одним из важных шагов для решения задачи, поставленной президентом. "На предприятиях Нижегородской области и в других организациях страны существует потребность в высококвалифицированных кадрах, в том числе рабочих специальностей. Компании пользуются современным цифровизированным оборудованием. С одной стороны, оно позволяет упростить работу и повысить ее эффективность, а с другой - требует больше знаний и более высокой квалификации для использования, поэтому усиливаются и требования к образованию будущих специалистов. Для этого нужно, чтобы преподаватели могли давать актуальные знания и были знакомы со всеми последними трендами в своей отрасли. Технопарк профессионального образования позволит обрести такие навыки, при этом мы сможем транслировать современные подходы к работе на действующих производствах", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что регион благодаря своему географическому положению, имеющимся компетенциям и экономике, сосредоточенной на промышленности, станет идеальным местом для реализации такого проекта федерального значения. На территории "Нижполиграфа" при взаимодействии с действующими предприятиями и учебными заведениями планируется создать единое образовательное пространство, на котором разместится более 50 учебных мастерских и производственных площадок. Там смогут ежегодно повышать квалификацию до 10 тысяч педагогов организаций среднего профессионального образования. Кроме того, на базе технопарка будут обучаться примерно 3 тысячи студентов по нескольким десяткам специальностей. Центр станет одной из крупнейших площадок страны по проведению чемпионатов профессионального мастерства. "У здания "Нижполиграфа" очень серьезный потенциал, который не использовался в последние десятилетия полноценно. Создание технопарка на его базе позволит привести здание в порядок и максимально эффективно использовать площади как исторической, так и промышленной части постройки. При проведении работ будет сохранен исторический вид, планируется обновить внутренние конструкции", - рассказал губернатор Нижегородской области. Создание технопарка планируется проводить в три этапа. Первый этап реконструкции начнется уже в 2023 году, будет создано десять мастерских. Реализация второго и третьего этапов проекта запланирована на 2024 и 2025 годы.
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нижегородская область, россия, нижний новгород, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Глеб Никитин
11:20 22.02.2023
 
"Нижполиграф" станет федеральным технопарком профобразования

Здание "Нижполиграфа" станет федеральным технопарком профессионального образования

© Фото : Администрация г.Нижнего НовгородаНижний Новгород зимой
Нижний Новгород зимой - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Администрация г.Нижнего Новгорода
Нижний Новгород зимой. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев — РИА Новости. Расположенное в центре Нижнего Новгорода здание "Нижполиграфа" станет федеральным технопарком профессионального образования, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию 21 февраля заявил о необходимости развития сферы профессионального образования и поставил задачу за следующие пять лет подготовить около миллиона специалистов для промышленных предприятий.
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"Федеральный технопарк профессионального образования будет создан на базе инфраструктурного комплекса "Нижполиграф" на площади более 45 тысяч квадратных метров. Он станет ресурсным центром для повышения квалификации преподавателей средних учебных заведений со всей России, а также для обучения тысяч студентов востребованным рабочим специальностям", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что технопарк профессионального образования призван стать одним из важных шагов для решения задачи, поставленной президентом.
"На предприятиях Нижегородской области и в других организациях страны существует потребность в высококвалифицированных кадрах, в том числе рабочих специальностей. Компании пользуются современным цифровизированным оборудованием. С одной стороны, оно позволяет упростить работу и повысить ее эффективность, а с другой - требует больше знаний и более высокой квалификации для использования, поэтому усиливаются и требования к образованию будущих специалистов. Для этого нужно, чтобы преподаватели могли давать актуальные знания и были знакомы со всеми последними трендами в своей отрасли. Технопарк профессионального образования позволит обрести такие навыки, при этом мы сможем транслировать современные подходы к работе на действующих производствах", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что регион благодаря своему географическому положению, имеющимся компетенциям и экономике, сосредоточенной на промышленности, станет идеальным местом для реализации такого проекта федерального значения.
На территории "Нижполиграфа" при взаимодействии с действующими предприятиями и учебными заведениями планируется создать единое образовательное пространство, на котором разместится более 50 учебных мастерских и производственных площадок. Там смогут ежегодно повышать квалификацию до 10 тысяч педагогов организаций среднего профессионального образования. Кроме того, на базе технопарка будут обучаться примерно 3 тысячи студентов по нескольким десяткам специальностей. Центр станет одной из крупнейших площадок страны по проведению чемпионатов профессионального мастерства.
"У здания "Нижполиграфа" очень серьезный потенциал, который не использовался в последние десятилетия полноценно. Создание технопарка на его базе позволит привести здание в порядок и максимально эффективно использовать площади как исторической, так и промышленной части постройки. При проведении работ будет сохранен исторический вид, планируется обновить внутренние конструкции", - рассказал губернатор Нижегородской области.
Создание технопарка планируется проводить в три этапа. Первый этап реконструкции начнется уже в 2023 году, будет создано десять мастерских. Реализация второго и третьего этапов проекта запланирована на 2024 и 2025 годы.
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